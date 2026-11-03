Zaun und Nachtsperre: Grazer Volksgarten soll nachts dichtmachen

Der Grazer Volksgarten könnte künftig jeden Abend um 21 Uhr seine Tore schließen und erst um 6 Uhr morgens wieder öffnen. Zumindest wenn es nach Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab (FPÖ) geht. Er fordert, den Park einzuzäunen und nachts für Besucher zu sperren. Hintergrund sind anhaltende Beschwerden von Anrainern über Drogenhandel, Verschmutzung und unangenehme Begegnungen im Park. Obwohl dort bereits eine polizeiliche Schutzzone gilt, sehen sich laut Apfelknab manche Bewohner weiterhin mit Problemen konfrontiert. Doch wie realistisch ist eine Nachtsperre tatsächlich? 5 Minuten hat bei Apfelknab nachgefragt.

„Es war erschreckend, wie offen bei unserem Rundgang gedealt wurde“

Auslöser für die Forderung sind laut Apfelknab zahlreiche Beschwerden aus der Nachbarschaft. Um sich selbst ein Bild zu machen, war der Stadtrat nach eigenen Angaben rund zwei Stunden mit einer Anrainerin im Volksgarten unterwegs. Dabei habe er Drogenhandel, entsprechende Verstecke und Verschmutzungen beobachtet. Besonders die Offenheit, mit der mutmaßliche Drogengeschäfte abgewickelt würden, habe ihn überrascht. „Es war erschreckend, wie offen bei unserem Rundgang gedealt wurde. Die Menschen berichten von Anpöbelungen, Vermüllung und einem zunehmend belastenden Alltag direkt vor ihrer Haustür. Diese Zustände sind untragbar“, erklärt Apfelknab. Anrainer berichten zudem von mutmaßlicher Beschaffungskriminalität und äußern den Verdacht auf illegale Prostitution. Entlang des Mühlgangs würden immer wieder kleine blaue Säckchen gefunden, die Bewohner mit dem Drogenhandel in Verbindung bringen. Auch auf dem Spielplatz und im Gemüsegarten sollen Drogenutensilien zurückbleiben. Hinzu kommen Beschwerden über verschmutzte öffentliche Toiletten. Ob sämtliche geschilderten Vorfälle tatsächlich auf strafbare Handlungen zurückzuführen sind, ist damit allerdings nicht geklärt.

Nachtsperre von 21 bis 6 Uhr: Antrag im Gemeinderat geplant

Apfelknab möchte nun eine konkrete Maßnahme prüfen lassen: Der Volksgarten soll eingezäunt und in den Nachtstunden geschlossen werden. Doch beschlossen ist bislang nichts. Wie der Wirtschaftsstadtrat auf Anfrage von 5 Minuten bestätigt, haben zu seinem Vorschlag noch keine Gespräche mit den zuständigen Stellen der Stadt stattgefunden. „Gespräche mit den zuständigen Stellen haben dazu bislang noch nicht stattgefunden. Die FPÖ Graz wird der nächsten Gemeinderatssitzung einen entsprechenden Antrag einbringen“, kündigt Apfelknab an. Mit dem Antrag soll geprüft werden, unter welchen Voraussetzungen eine Einzäunung und eine Sperre zwischen 21 und 6 Uhr möglich wären. „Mein Ziel ist, die Voraussetzungen für eine Einzäunung und eine nächtliche Sperre zwischen 21 und 6 Uhr prüfen zu lassen und die Umsetzung voranzubringen. Die anhaltenden Beschwerden der Anrainer müssen ernst genommen werden“, erklärt er gegenüber 5 Minuten.

Wann könnte der Volksgarten tatsächlich gesperrt werden?

Wer sich jetzt fragt, ob der Volksgarten schon bald nachts geschlossen bleibt, muss sich vorerst gedulden. Einen konkreten Termin für die mögliche Umsetzung gibt es nicht. „Einen konkreten Zeitplan gibt es derzeit noch nicht. Dafür müssen zunächst die rechtlichen, baulichen und organisatorischen Voraussetzungen geklärt werden“, sagt Apfelknab. Trotzdem möchte der Stadtrat das Vorhaben möglichst rasch vorantreiben. „Für mich ist klar: Die Umsetzung soll so rasch wie möglich erfolgen. Die Anrainer brauchen eine spürbare Entlastung und eine verlässliche Perspektive.“ Auch die Kostenfrage ist noch ungeklärt. Wie teuer ein Zaun rund um den Volksgarten wäre und wie viel die tägliche Öffnung und Schließung kosten würde, kann derzeit nicht beziffert werden. „Eine belastbare Kostenschätzung liegt derzeit noch nicht vor“, bestätigt Apfelknab. Aus seiner Sicht müsste die Stadt Graz für die Finanzierung aufkommen. „Sicherheit, Nachtruhe und Lebensqualität rund um den Volksgarten müssen der Stadt diese Investition wert sein.“

Was passiert, wenn dich die Probleme nur verlagern?

Eine zentrale Frage bleibt: Würde eine nächtliche Sperre tatsächlich für mehr Ruhe sorgen oder würden sich die Probleme lediglich in die umliegenden Straßen verschieben? Auch Apfelknab sieht darin eine Herausforderung. „Eine bloße Verlagerung der Probleme wäre keine Lösung“, stellt er klar. Deshalb brauche es neben einer möglichen Nachtsperre auch eine Zusammenarbeit zwischen Stadt, Polizei und Sozialarbeit. Dabei müssten ausdrücklich auch die angrenzenden Straßen und Wohngebiete berücksichtigt werden. „Entscheidend ist, dass sich die Situation für die Menschen im gesamten Umfeld verbessert. Ihre Sicherheit und Nachtruhe stehen für mich im Vordergrund“, betont der Stadtrat. Darüber hinaus spricht er sich für regelmäßige Kontrollen, eine verlässliche Reinigung und gezielte sozialarbeiterische Maßnahmen aus. „Eine nächtliche Sperre allein wird die Drogenproblematik nicht lösen. Sie kann aber ein erster konkreter Schritt sein, um die Anrainer zu entlasten.“

Schutzzone gilt noch bis Jänner 2027

Der Volksgarten steht bereits seit längerer Zeit im Fokus der Sicherheitsbehörden. Die bestehende polizeiliche Schutzzone gilt noch bis Jänner 2027, 5 Minuten hat berichtet: Schutzzone im Volksgarten: Polizei nennt aktuelle Zahlen. Sie soll der Polizei zusätzliche Möglichkeiten bieten, gegen bestimmte sicherheitsrelevante Vorfälle vorzugehen. Apfelknab begrüßt diese Maßnahme grundsätzlich, hält sie angesichts der anhaltenden Beschwerden aber nicht für ausreichend. „Die Menschen schildern mir, dass nach einem Anruf zwar die Polizei kommt, nach dem Einsatz aber rasch wieder weitergemacht wird. Die Arbeit der Polizei braucht deshalb zusätzliche Maßnahmen der Stadt“, erklärt er. Als Beispiele für Parks mit geregelten Öffnungszeiten nennt er unter anderem den Welser Volksgarten und den Grazer Burggarten. Auch in anderen österreichischen Städten gibt es Grünanlagen, die nachts nicht durchgehend zugänglich sind.

Wie steht ihr zu einer Nachtsperre im Volksgarten?

Noch ist die geplante Sperre eine politische Forderung. Weder über einen Zaun noch über konkrete Öffnungszeiten wurde bisher entschieden. Apfelknab hält dennoch an seinem Vorschlag fest: „Tagsüber soll der Park als gepflegter und sicherer Erholungsraum für alle zur Verfügung stehen. In der Nacht braucht es klare Grenzen.“ Jetzt seid ihr gefragt: Sollte der Grazer Volksgarten künftig zwischen 21 und 6 Uhr geschlossen werden? Würde eine Nachtsperre die Situation verbessern oder die Probleme nur in andere Straßen verlagern? Diskutiert mit uns in den Kommentaren!