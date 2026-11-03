Einbruch bei Grazer Traditionsjuwelier: Selbst Sicherheitsglas half nichts

Nur rund 90 Sekunden brauchten Einbrecher, um Luxusuhren aus dem Juweliergeschäft Weikhard zu stehlen. Jetzt spricht der Inhaber über die Folgen des Coups. Besonders eine Erkenntnis beschäftigt ihn.

Der Einbruch beim Grazer Traditionsjuwelier Weikhard sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Ende Oktober schlugen zwei bislang unbekannte Männer mitten in der Nacht am Hauptplatz zu. Innerhalb von nur rund eineinhalb Minuten erbeuteten sie hochwertige Armbanduhren und verschwanden. Obwohl das Geschäft über Sicherheitsvorkehrungen verfügte, konnten die Täter zuschlagen. Nun beschäftigt sich Inhaber Klaus Weikhard mit der Frage, wie sich ein solcher Vorfall künftig verhindern lässt.

Was bisher geschah: Einbruch dauerte nur 90 Sekunden

Wie 5 Minuten bereits berichtete, drangen zwei Männer Ende Oktober in das Juweliergeschäft am Grazer Hauptplatz ein, hier nachzulesen: Nächtlicher Einbruch bei bekanntem Juwelier am Grazer Hauptplatz. Sie beschädigten eine Scheibe und entwendeten hochwertige Armbanduhren. Die Tat dauerte laut Polizei lediglich rund 90 Sekunden. Obwohl das Sicherheitssystem sofort Alarm auslöste, konnten die Einbrecher flüchten. Eine eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Trotz des Vorfalls ließ sich das Unternehmen nicht unterkriegen. Bereits kurz nach dem Einbruch meldete sich das Team mit einer Botschaft an seine Kunden: „Wir sind wie gewohnt für Sie da!“ Auch der Verkauf lief trotz der entstandenen Schäden weiter.

Sicherheitsglas konnte Einbrecher nicht stoppen

Nun gibt es neue Einblicke in die Tat. Klaus Weikhard schildert in einem Bericht der Kleinen Zeitung, wie die Täter an die wertvollen Uhren gelangten. Demnach war die beschädigte Öffnung in der Scheibe vergleichsweise klein. Trotzdem reichte sie aus, um an die Ware zu kommen. Weikhard erklärt, dass die Einbrecher die Uhren durch die Öffnung herausgenommen hätten. Aufzeichnungen der Überwachungskamera würden den Ablauf zeigen. Besonders bitter für den Juwelier: Das Geschäft war bereits mit Sicherheitsglas ausgestattet. Doch auch dieses konnte den Einbruch nicht verhindern. Der Vorfall zeigt für Weikhard, dass die bestehenden Schutzmaßnahmen erneut überprüft werden müssen.

Juwelier denkt über zusätzliche Sicherheit nach

Nach dem Einbruch stellt sich für den Traditionsbetrieb die Frage, wie sich die Auslagen künftig noch besser schützen lassen. Laut Weikhard hatte man bisher angenommen, dass ein Einbruch in dieser Form nicht möglich sei. Nun müsse man überlegen, welche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen infrage kommen. Dabei gibt es allerdings Grenzen. Noch widerstandsfähigeres Glas könnte zwar zusätzlichen Schutz bieten, wäre nach Einschätzung des Juweliers aber nicht ohne Weiteres mit den Anforderungen eines Geschäfts vereinbar. Schließlich sollen Kunden die ausgestellten Schmuckstücke und Uhren auch weiterhin gut sehen können. Ein Schaufenster muss also nicht nur sicher sein, sondern auch seinen eigentlichen Zweck erfüllen.

Ermittler prüfen möglichen Zusammenhang mit einer Bande

Während sich der Juwelier mit der Sicherheit seines Geschäfts beschäftigt, laufen die polizeilichen Ermittlungen weiter. Wie Weikhard erklärt, habe ihn die Polizei gebeten, vorerst keine genauen Angaben zur Beute und zur Schadenshöhe zu machen. Hintergrund sei unter anderem der Verdacht, dass eine Bande hinter der Tat stecken könnte. Ob sich dieser Verdacht bestätigt, ist derzeit offen. Die Schadensaufnahme ist laut Weikhard inzwischen abgeschlossen. Auch die Angelegenheiten mit der Versicherung seien geregelt.