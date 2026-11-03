Messer- und Axtattacke in Graz-Geidorf: Frau (45) kämpft um ihr Leben

Ein Nachbarschaftsstreit in Graz-Geidorf endete am Montag mit einer schweren Gewalttat. Ein 37-Jähriger soll seine Nachbarin mit einem Messer und einer Axt attackiert haben. Die 45-Jährige liegt im künstlichem Tiefschlaf.

Was am Montagabend, dem 2. November, in Graz-Geidorf zunächst wie ein größerer Polizeieinsatz aussah, hat einen erschütternden Hintergrund. Wie 5 Minuten bereits berichtete, waren mehrere Polizeifahrzeuge und eine Rettung zu einem Wohnhaus ausgerückt. Eine Leserin hatte die Einsatzkräfte beobachtet und sich an unsere Redaktion gewandt. Nun bestätigt die Polizei, was sich dort zugetragen haben soll: Ein 37-jähriger Mann steht im Verdacht, seine 45-jährige Nachbarin mit einem Küchenmesser und einer Axt schwer verletzt zu haben.

Leserin meldete mehrere Polizeiautos und Rettung

Bereits am Montagabend hatte eine Leserin von 5 Minuten auf den größeren Einsatz in Graz-Geidorf aufmerksam gemacht. „Im Nebengebäude ist irgendwas passiert, es sind fünf Polizei-Autos und eine Rettung vorm Haus“, schilderte sie gegenüber unserer Redaktion. Auf Anfrage bestätigte die Polizei einen laufenden Einsatz. Was genau vorgefallen war, konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden. Am Dienstagvormittag liegen nun nähere Informationen vor. Demnach war es gegen 18 Uhr in einem Mehrparteienhaus zu einem Streit zwischen zwei Nachbarn gekommen.

Streit zwischen Nachbarn eskalierte

Der 37-jährige Mann und die 45-jährige Frau bewohnen laut Polizei jeweils eine eigene Wohnung in dem Mehrparteienhaus. Zunächst sollen sich die beiden verbal gestritten haben. Im weiteren Verlauf dürfte die Situation jedoch völlig eskaliert sein. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Mann seine Nachbarin zuerst mit einem Küchenmesser und anschließend mit einer Axt attackiert haben. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen im Kopf-, Gesichts- und Halsbereich. Hinzu kamen zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper. Die 45-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins LKH Graz gebracht. Dort befindet sie sich im künstlichen Tiefschlaf. Aufgrund ihres Gesundheitszustands konnte die Frau bislang nicht von der Polizei einvernommen werden.

37-Jähriger rief selbst die Polizei

Nach der mutmaßlichen Attacke verständigte der 37-Jährige selbst die Einsatzkräfte. Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann noch am Tatort fest. Bei der anschließenden Einvernahme durch Kriminalisten gab er laut Polizei zu, seine Nachbarin mit dem Messer und der Axt attackiert zu haben. Eine Tötungsabsicht bestritt der Tatverdächtige allerdings. Seiner Darstellung zufolge habe er lediglich versucht, sich gegen die Frau zu verteidigen. Ob diese Angaben mit dem tatsächlichen Geschehen übereinstimmen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Beim 37-Jährigen konnten laut Polizei keine Verletzungen festgestellt werden, für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Warum kam es zu der Gewalttat?

Was den heftigen Streit zwischen den beiden Nachbarn ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Die Polizei stellte am Tatort ein Küchenmesser und eine Axt sicher. Beide Gegenstände werden nun kriminaltechnisch untersucht. Auch das persönliche Umfeld der Beteiligten steht im Fokus der Ermittlungen. Die Kriminalisten prüfen unter anderem, ob es bereits in der Vergangenheit Streitigkeiten zwischen den beiden Nachbarn gegeben hat. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Für die 45-jährige Frau bleibt die Situation ernst. Sie wird weiterhin im Krankenhaus behandelt. Wann eine Einvernahme möglich sein wird, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 10:11 Uhr aktualisiert