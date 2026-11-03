Koralmbahn: Grüne wollen neue Züge mit Platz für 40 Fahrräder

Mit dem Zug von Graz nach Kärnten und das Fahrrad einfach mitnehmen? Genau das wollen die Grünen künftig erleichtern. Sie schlagen neue Regionalzüge auf der Koralmbahn vor, die Platz für bis zu 40 Fahrräder bieten sollen.

Mit dem Zug nach Kärnten fahren, das Fahrrad mitnehmen und anschließend eine Runde am Wörthersee drehen: Was nach einem unkomplizierten Tagesausflug klingt, kann für Radfahrer derzeit zur Herausforderung werden. Denn Fahrradplätze in Fernzügen sind begrenzt und müssen reserviert werden. Die steirischen und Kärntner Grünen wollen das ändern. Ihr Vorschlag: zusätzliche Regionalzüge auf der Koralmbahn, die mehr Platz für Fahrräder bieten und wichtige Ausflugsziele miteinander verbinden.

Neue Züge zwischen Graz und Klagenfurt?

Die Grünen schlagen vor, sogenannte City-Jet-Express-Regionalzüge zwischen Graz und Klagenfurt einzusetzen. Diese sollen nicht nur schnelleres und bequemeres Reisen ermöglichen, sondern vor allem auf die Bedürfnisse von Radfahrern ausgerichtet sein. Geplant wäre ein stündliches Angebot zwischen den beiden Landeshauptstädten. Vorgesehene Haltestellen wären unter anderem der Flughafen Graz, der Bahnhof Weststeiermark, St. Paul im Lavanttal und Kühnsdorf-Klopeinersee. Darüber hinaus soll es alle zwei Stunden Verbindungen bis Spittal an der Drau geben. Auch eine Weiterführung bis nach Lienz in Osttirol steht zur Diskussion. Besonders an Wochenenden, Feiertagen und während der Ferien könnten solche Züge für Tagesausflügler interessant sein.

Platz für bis zu 40 Fahrräder

Ein wesentlicher Unterschied zu bisherigen Angeboten wäre die Ausstattung der Züge. Nach den Vorstellungen der Grünen sollen die neuen Regionalzüge über breite Türen, barrierefreie Einstiege und großzügige Mehrzweckbereiche verfügen. Dort könnten künftig 30 bis 40 Fahrräder Platz finden. Auch die Mitnahme schwererer E-Bikes soll dadurch einfacher werden. Der Hintergrund: Wer derzeit ein Fahrrad im Fernverkehr mitnehmen möchte, benötigt eine Reservierung. Gerade in der Hauptreisezeit können die wenigen verfügbaren Plätze rasch ausgebucht sein. Im Nahverkehr ist die Mitnahme zwar grundsätzlich auch ohne Reservierung möglich, allerdings nur, solange ausreichend Platz vorhanden ist. Selbst mit einem gültigen Fahrradticket besteht daher keine Garantie, tatsächlich mitfahren zu können.

„Wir lassen eine wichtige Kundengruppe brach liegen“

Der steirische Grünen-Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner sieht darin eine verpasste Chance für den Tourismus. „Wir lassen hier eine der wichtigsten touristischen Kundengruppen brach liegen“, kritisiert er. Die schnelle Verbindung zwischen Graz und Klagenfurt biete großes Potenzial, das seiner Ansicht nach noch besser genutzt werden müsse. „Wir haben es geschafft, eine 40-Minuten-Zugverbindung zwischen Graz und Klagenfurt herzustellen. Der Bau des Koralmtunnels war ein europäischer Meilenstein“, erklärt Schönleitner. Nun brauche es ergänzend moderne Züge, die auch für die Fahrradmitnahme geeignet seien. Auch die Kärntner Grünen-Chefin Olga Voglauer unterstützt den Vorschlag. Gerade für Tagesausflüge sei die Kombination aus Bahn und Fahrrad ideal.

Auch Klimaticket bleibt ein Streitpunkt

Neben der Fahrradmitnahme sprechen die Grünen ein weiteres Problem an: die fehlende durchgängige Klimaticket-Lösung für die Verbindung zwischen der Steiermark und Kärnten. Schönleitner bezeichnet die weiterhin bestehende Tariflücke als „eine einzige Peinlichkeit“. Die Grünen fordern deshalb, dass die beiden Landesregierungen gemeinsam mit den Verkehrsverbünden eine Lösung finden. Auch die vorgeschlagenen City-Jet-Express-Züge sollen vollständig in die bestehenden Verbund- und Klimatickets eingebunden werden.

Kommen die neuen Züge tatsächlich?

Noch ist offen, ob die vorgeschlagene Verbindung umgesetzt wird. Die Grünen haben dazu einen Antrag im steirischen Landtag eingebracht. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, die Einführung der barrierefreien Regionalzüge mit ausreichenden Fahrradplätzen zu prüfen. Außerdem sollen Gespräche mit den ÖBB, den Verkehrsverbünden und Vertretern des Tourismus aufgenommen werden. Ein Konzept für die Umsetzung und Finanzierung soll anschließend dem Landtag vorgelegt werden.