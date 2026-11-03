Elf Grazer Start-ups suchen Investoren: Diese Ideen stecken dahinter

Elf Start-ups, drei Minuten pro Unternehmen und potenzielle Geldgeber im Publikum: Bei „Idea meets Money“ im Schlossbergsaal der Steiermärkischen Sparkasse in Graz ging es darum, Kapital für junge Geschäftsideen zu finden. Unter den Investoren war auch Bergfex-Gründer Markus Kümmel. Er hatte 1999 gemeinsam mit Partnern die Grazer Outdoor-Plattform gegründet, die heute rund 30 Mitarbeiter beschäftigt und in 18 Sprachen verfügbar ist. Nun will er seine Erfahrung an junge Unternehmen weitergeben. „Wenn die Idee, das Team und die Perspektive passen, bin ich immer offen dafür, selbst zu investieren und junge Unternehmen mit meiner Erfahrung zu unterstützen“, erklärt Kümmel.

Rohrbrüche erkennen

Eine der vorgestellten Ideen stammt von Indigo Water. Das Unternehmen von David Steffelbauer und Anna Robosch will verhindern, dass wertvolles Trinkwasser durch undichte Leitungen verloren geht. Dafür entwickelt das Team eine Software, die vorhandene Daten von Wasserversorgern bündelt und mithilfe künstlicher Intelligenz mögliche Lecks sowie drohende Rohrbrüche erkennt. Einen anderen Ansatz verfolgt MotionSynq: Fünf tragbare Sensoren sollen Bewegungen analysieren und zeigen, wie stark Gelenke belastet werden. Im Mittelpunkt steht zunächst das Knie. Gründer Silvio Prskalo führte bereits erste Gespräche mit Investoren, eine Beteiligung wurde aber noch nicht vereinbart.

©Indigo Water | Erkennen Rohrbrüche frühzeitig: Anna Robosch und David Steffelbauer, Gründer von Indigo Water

Sicherheit beim MRT

Auch in der Medizin sollen neue Lösungen helfen. Das Unternehmen MRsafe der Murtalerin Stefanie Pirzl beschäftigt sich mit der Sicherheit bei MRT-Untersuchungen. Sind Informationen über Implantate unklar, müssen Untersuchungen mitunter verschoben oder abgesagt werden. Eine digitale Plattform soll geprüfte Implantatdaten bündeln und medizinisches Personal bei Entscheidungen unterstützen. SimplyAI wiederum will Unternehmen helfen, Angebote rund um künstliche Intelligenz besser zu beurteilen. Die Gründer Ralph und Christoph Stöckl entwickeln eigene KI-Modelle und prüfen bestehende Systeme auf Nutzen und Datensicherheit. Für den weiteren Ausbau sucht das Unternehmen Kapital im sechsstelligen Bereich. Erste weiterführende Gespräche wurden bereits vereinbart.

©MRsafe | Entwickelt eine digitale Plattform, die prüft, ob medizinische Implantate mit einer MRT-Untersuchung kompatibel sind: Stefanie Pirzl, Gründerin von MRsafe.

Drei Minuten Zeit

Organisiert wurde „Idea meets Money“ von der Steiermärkischen Sparkasse gemeinsam mit dem Gründerservice der Wirtschaftskammer Steiermark, der Businessplan-Initiative i2b und dem Science Park Graz. Teilnehmen konnten Unternehmen, die höchstens drei Jahre am Markt sind, bereits einen funktionsfähigen Prototyp oder einen etablierten Leistungserstellungsprozess haben und Beteiligungskapital suchen. In nur drei Minuten mussten die Teams ihre Ideen verständlich präsentieren und mögliche Investoren überzeugen. Dass dabei nicht nur die Idee zählt, betont Sparkassen-Vorstand Oliver Kröpfl: „Gute Ideen allein reichen nicht. Damit daraus erfolgreiche Unternehmen entstehen, braucht es neben Mut und Unternehmergeist auch fundiertes Know-how, tragfähige Geschäftsmodelle und die richtige Finanzierung zur richtigen Zeit“.

©Werner Krug Veranstalter von „Idea meets Money“: Oliver Kröpfl von der Steiermärkischen Sparkasse bringt Investoren und Start-ups zusammen.

Gründen wird schneller

Wie schwierig der Weg zum erfolgreichen Unternehmen sein kann, weiß Markus Kümmel aus eigener Erfahrung. Bergfex wurde weitgehend aus eigener Kraft aufgebaut. Heute sieht er die Bedingungen anders: Die Konkurrenz sei schneller geworden, Kapital könne deshalb helfen, neue Produkte rascher auf den Markt zu bringen. Gleichzeitig ermögliche künstliche Intelligenz eine deutlich schnellere Entwicklung. Was bei Bergfex früher Monate dauerte, könne heute teilweise in wenigen Wochen entstehen. Trotzdem bleibe eine entscheidende Hürde, wie Kümmel erklärt: „Die Entwicklung wird schneller. Die große Herausforderung ist heute aber, in einem sehr vollen Markt überhaupt wahrgenommen zu werden.“