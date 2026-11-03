Forstunfall in Gratkorn: Arbeiter verletzt aus Wald gerettet

Ein Forstarbeiter hat sich am Dienstagvormittag im Bereich Freßnitz in Gratkorn (Steiermark) verletzt. Weil er den Wald nicht mehr selbstständig verlassen konnte, rückten zwei Feuerwehren zur Rettung aus.

Am Dienstag, dem 3. November 2026, kam es im Bereich Freßnitz zu einem Forstunfall. Ein Arbeiter hatte sich im Wald verletzt und konnte den Unfallort nicht mehr aus eigener Kraft verlassen. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Um 10.17 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert.

Rettung mit Korbtrage

Die Feuerwehr Friesach-Wörth rückte gemeinsam mit der Feuerwehr Gratkorn-Markt zum Einsatz aus. Vor Ort standen die Einsatzkräfte vor der Aufgabe, den verletzten Arbeiter aus dem unwegsamen Gelände zu bringen. Gemeinsam gelang es den Feuerwehrleuten, die Person mithilfe einer Korbtrage aus dem Wald zu retten. Anschließend wurde der Verletzte dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben. Nach der erfolgreichen Rettung konnten die Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden. Sie rückten wieder in ihre Feuerwehrhäuser ein und stellten die Einsatzbereitschaft her. Nähere Angaben zur Art und Schwere der Verletzungen liegen im Einsatzbericht nicht vor.