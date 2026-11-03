Ekel-Fund in Graz: Kleine Würmer in Halloween-Süßigkeit entdeckt

Eigentlich wollten Martina und ihre Freundin ihre Halloween-Ausbeute genießen. Doch beim Naschen folgte der Ekel: In einer Süßigkeit entdeckten die beiden Grazerinnen kleine Würmer.

In einer Halloween-Süßigkeit entdeckten Martina und ihre Freundin aus Graz einen kleinen Wurm. Einige Süßigkeiten hatten die beiden bereits gegessen.

In einer Halloween-Süßigkeit entdeckten Martina und ihre Freundin aus Graz einen kleinen Wurm. Einige Süßigkeiten hatten die beiden bereits gegessen.

Nach dem Süßen kam das böse Erwachen: Was für Martina und ihre Freundin aus Graz als gewöhnlicher Halloween-Abend begann, endete mit einer ziemlich unappetitlichen Entdeckung. In einer ihrer gesammelten Süßigkeiten fanden die beiden kleine Würmer. Auf den Aufnahmen, die 5 Minuten vorliegen, ist ein kleines, helles, wurmartiges Tierchen auf einem Schokoladestück zu erkennen. Die Grazerin wandte sich daraufhin an die Redaktion und berichtete von ihrem Fund.

©Leser | Auf den Aufnahmen ist der unappetitliche Fund deutlich zu erkennen. Nach der Entdeckung warfen die beiden Grazerinnen ihre gesamte Halloween-Ausbeute weg.

Würmer statt Genuss

„In den Halloween-Süßigkeiten waren kleine Würmer“, erzählt Martina gegenüber 5 Minuten. Besonders unangenehm: Die beiden hatten sich bereits über einen Teil ihrer Ausbeute hergemacht, bevor sie den Fund bemerkten. „Ja, wir haben sie an Halloween bekommen und leider paar schon gegessen, da wir nicht wussten dass es sowas enthalten wird“, schildert die Grazerin weiter. Woher die Süßigkeiten ursprünglich stammten, ist nicht bekannt. Auch wie die Würmer in die Schokolade gelangten, ist unklar.

Alles weggeworfen

Nach der Entdeckung war den beiden die Lust aufs Naschen jedenfalls vergangen. „Ich und meine Freundin wollten das Essen haben aber danach all unsere Süßigkeiten weggeschmissen“, berichtet Martina. Statt die restlichen Halloween-Süßigkeiten zu genießen, landete somit die gesamte gesammelte Ausbeute im Müll. Ob sich auch in weiteren Süßigkeiten Würmer befanden, geht aus ihrer Schilderung nicht hervor.

Weitere Fälle bekannt

Der Grazer Wurmfund ist nicht der einzige Vorfall rund um Halloween-Süßigkeiten, der derzeit für Aufsehen sorgt. Wie 5 Minuten bereits berichtete, wurden österreichweit acht Fälle bekannt, bei denen Nägel oder metallische Gegenstände in gesammelten Süßigkeiten entdeckt wurden. Betroffen sind die Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg. Auch aus elf deutschen Bundesländern sowie aus Ungarn wurden ähnliche Funde gemeldet. Das Bundeskriminalamt hat deshalb die Sonderkommission „Treat“ eingerichtet. Die Polizei rät, Halloween-Süßigkeiten vor dem Essen auf beschädigte Verpackungen und Fremdkörper zu kontrollieren. Verdächtige Funde sollen nicht gegessen, sondern samt Verpackung aufbewahrt und der Polizei gemeldet werden.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 20:24 Uhr aktualisiert