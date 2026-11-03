Blaulicht am Dienstagabend: Unfall auf Grazer Kreuzung

Am Dienstagabend kam es in Graz zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Wetzelsdorfer Straße und der Straßganger Straße. Leserfotos zeigen ein beschädigtes Auto und Einsatzkräfte vor Ort.

Am Dienstagabend, dem 3. November, kam es an der Kreuzung Wetzelsdorfer Straße und Straßganger Straße in Graz zu einem Verkehrsunfall. Ein Leser machte 5 Minuten auf den Vorfall aufmerksam und schickte Fotos vom Unfallort. Darauf ist ein weißes Auto zu sehen, das mitten im Kreuzungsbereich steht. Die Fahrerseite des Wagens ist deutlich beschädigt.

Einsatzkräfte vor Ort

Auf den Leserfotos ist außerdem ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht zu erkennen. Auch eine Person in Warnkleidung ist am Straßenrand zu sehen. Was genau zu dem Unfall geführt hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenso liegen noch keine Informationen darüber vor, ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde.