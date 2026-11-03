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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Ein Leser fotografierte den Unfall an der Kreuzung Wetzelsdorfer Straße und Straßganger Straße in Graz.
Graz
03/11/2026
Auto beschädigt

Blaulicht am Dienstagabend: Unfall auf Grazer Kreuzung

Am Dienstagabend kam es in Graz zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Wetzelsdorfer Straße und der Straßganger Straße. Leserfotos zeigen ein beschädigtes Auto und Einsatzkräfte vor Ort.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)
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Am Dienstagabend, dem 3. November, kam es an der Kreuzung Wetzelsdorfer Straße und Straßganger Straße in Graz zu einem Verkehrsunfall. Ein Leser machte 5 Minuten auf den Vorfall aufmerksam und schickte Fotos vom Unfallort. Darauf ist ein weißes Auto zu sehen, das mitten im Kreuzungsbereich steht. Die Fahrerseite des Wagens ist deutlich beschädigt.

Einsatzkräfte vor Ort

Auf den Leserfotos ist außerdem ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr mit eingeschaltetem Blaulicht zu erkennen. Auch eine Person in Warnkleidung ist am Straßenrand zu sehen. Was genau zu dem Unfall geführt hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Ebenso liegen noch keine Informationen darüber vor, ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde.

Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
©Leser |
Auf den Aufnahmen sind ein beschädigtes Auto und ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr zu sehen.
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