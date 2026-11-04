Grazer Hauptbahnhof verliert 34 Stellen: Steuerung wandert nach Villach ab

Am Hauptbahnhof Graz steht eine große Veränderung bevor: Im November wird die örtliche Fahrdienstleitung geschlossen. 34 Stellen kommen nach Villach. Während die ÖBB auf zentrale Steuerung setzen, gibt es aber auch Kritik.

Am Grazer Hauptbahnhof werden täglich zahlreiche Züge abgefertigt. Doch die Menschen, die im Hintergrund für einen reibungslosen Bahnverkehr sorgen, werden künftig nicht mehr direkt vor Ort sitzen. Mitte November 2026 endet die örtliche Fahrdienstleitung in Graz. Die Aufgaben werden in die Betriebsführungszentrale nach Villach verlagert. Damit verschwinden 34 Stellen vom Grazer Standort. Besonders spannend: Während Graz durch die Koralmbahn als Verkehrsknotenpunkt an Bedeutung gewinnt, wird die Steuerung des Bahnhofs künftig von Kärnten aus übernommen.

34 Stellen werden nach Kärnten verlagert

Die Umstellung ist Teil eines langfristigen Konzepts der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Bereits Anfang der 2000er-Jahre wurde beschlossen, die Fahrdienstleitungen österreichweit in fünf großen Betriebsführungszentralen zusammenzuführen. Diese befinden sich in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Villach. Eine eigene Zentrale in der Steiermark ist nicht vorgesehen. Für die Steiermark ist diese Entwicklung keineswegs neu. Seit Jahren werden immer mehr Bahnhöfe von Villach aus gesteuert. Nach Angaben der ÖBB sind bereits 29 Bahnhöfe sowie zahlreiche weitere Haltestellen in das System eingebunden. Dazu zählen unter anderem Bruck an der Mur, Leoben, Knittelfeld, Zeltweg und Graz Don Bosco. Nun folgt auch der Grazer Hauptbahnhof.

Warum die ÖBB auf Villach setzen

Die ÖBB begründen die Zentralisierung mit den gestiegenen Anforderungen an den Bahnverkehr. Vor allem Pünktlichkeit und Verfügbarkeit sollen durch die gebündelte Steuerung verbessert werden. Die Fahrdienstleiter koordinieren dabei unter anderem Zugbewegungen, Weichenstellungen und betriebliche Abläufe. Technisch hat sich die Arbeit längst verändert. Weichen werden heute überwiegend digital gesteuert. Mit der Verlagerung nach Villach fällt nun auch die örtliche Fahrdienstleitung am Grazer Hauptbahnhof weg.

Kritik aus Graz: Wertvolles Wissen geht verloren

Die Entscheidung sorgt allerdings auch für Kritik. Die Grazer KPÖ hatte sich bereits gegen die Verlagerung ausgesprochen, 5 Minuten hat bereits berichtet: ÖBB verlagern Jobs nach Villach: Elke Kahr kämpft für Graz-Standort. Sie befürchtet, dass durch die Zentralisierung wertvolles Fachwissen vom Standort Graz abgezogen wird. Angesichts der Bedeutung des Grazer Hauptbahnhofs hätte die Stadt aus ihrer Sicht eine eigene Fahrdienstleitung verdient.

Was passiert mit den Mitarbeitern?

Für die betroffenen Beschäftigten gibt es zumindest eine wichtige Nachricht: Kündigungen werden nach derzeitigen Informationen nicht erwartet. Die Gewerkschaft Vida verweist darauf, dass die Verlagerung seit Jahren bekannt sei und entsprechende Lösungen vorbereitet wurden. Ein Teil der Stellen könne durch Pensionierungen wegfallen. Für die übrigen Fahrdienstleiter seien Ersatzarbeitsplätze vorgesehen. Damit bedeutet das Ende der Grazer Fahrdienstleitung nicht automatisch den Verlust des Arbeitsplatzes für die betroffenen Mitarbeiter.