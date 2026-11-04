Grazer Traditionsfleischerei überrascht mit neuem Einkaufskonzept

Wer bei Mosshammer in Graz einkaufen möchte, muss sich künftig nicht mehr nach den üblichen Geschäftszeiten richten. Die bekannte Fleischerei in der Zinzendorfgasse hat ein neues Konzept umgesetzt.

Montag ist Ruhetag, die Türen bleiben geschlossen, zumindest war das bei der Grazer Fleischerei Mosshammer bisher so. Denn wer jetzt vor dem Geschäft in der Zinzendorfgasse steht, kann auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten einkaufen. Möglich macht das ein neuer Selbstbedienungsbereich, den Fleischermeister Josef Mosshammer im Eingangsbereich eingerichtet hat. Fleisch, Wurst und andere Lebensmittel gibt es dort täglich zwischen 6 und 22 Uhr.

Einkaufen mit der Bankomatkarte

Das Prinzip ist einfach: Wer außerhalb der regulären Geschäftszeiten einkaufen möchte, benötigt eine Bankomatkarte. Diese wird an einer Säule vor dem Eingang verwendet, um die Tür zum Selbstbedienungsbereich zu öffnen. Drinnen können Kunden ihre gewünschten Produkte selbst aus den Vitrinen nehmen. Anschließend werden die Barcodes an einer SB-Kassa eingescannt und die Einkäufe mit Karte bezahlt. Verkaufspersonal ist dafür nicht notwendig. Neben Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Produktion stehen auch fertig zubereitete Gerichte im Glas zur Auswahl. Ergänzt wird das Sortiment durch weitere Lebensmittel wie Käse, Tomatensauce und Risottoreis. Welche Produkte künftig dauerhaft angeboten werden, wird derzeit noch ausprobiert.

Auch montags ist jetzt Einkaufen möglich

Seit zwei Jahren hat die Fleischerei nur noch von Dienstag bis Samstag regulär geöffnet. Mit dem neuen Selbstbedienungsbereich können Kunden nun auch montags sowie außerhalb der üblichen Geschäftszeiten einkaufen. Ganz neu ist die Idee, Lebensmittel ohne Verkaufspersonal anzubieten, für Mosshammer allerdings nicht. Bereits seit rund zehn Jahren stehen vor dem Geschäft Automaten, an denen unter anderem Fleischprodukte erhältlich sind. Der neue SB-Bereich erweitert dieses Angebot nun deutlich. Auch während der regulären Öffnungszeiten soll das System Vorteile bringen. Wer nur schnell etwas besorgen möchte, kann selbstständig einkaufen. Gleichzeitig bleibt dem Verkaufspersonal mehr Zeit für Kunden, die eine persönliche Beratung wünschen.

Sechs Kameras sorgen für Überwachung

Damit das Einkaufen ohne Personal funktioniert, wurde auch an die Sicherheit gedacht. Sechs Kameras überwachen den Selbstbedienungsbereich. Zudem erfolgt der Zugang außerhalb der Geschäftszeiten über die Bankomatkarte. Für Josef Mosshammer ist die Neuerung ein weiterer Schritt in der Entwicklung des Familienbetriebs. Die Fleischerei besteht seit Jahrzehnten in der Zinzendorfgasse und wird von Josef und Brigitte Mosshammer geführt.