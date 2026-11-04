26 Meter hoch: Grazer Christbaum ist am Hauptplatz gelandet

Am Grazer Hauptplatz kommt langsam Weihnachtsstimmung auf. Seit Mittwoch steht dort der 26 Meter hohe Christbaum aus Semriach. Bis die Fichte in festlichem Glanz erstrahlt, dauert es allerdings noch etwas.

Wer am Mittwochmorgen über den Grazer Hauptplatz spazierte, konnte eine Veränderung kaum übersehen: Der Christbaum für die heurige Adventzeit ist angekommen. Schon in den frühen Morgenstunden waren Mitarbeiter der Holding Graz mit schwerem Gerät im Einsatz, um die mächtige Fichte aufzustellen. Der Baum stammt aus Semriach und misst stolze 26 Meter. Damit steht eines der bekanntesten Wahrzeichen der Grazer Weihnachtszeit bereits an seinem Platz.

©Stadt Graz/Tatschl Schon in den frühen Morgenstunden waren Mitarbeiter der Holding Graz mit schwerem Gerät im Einsatz, um die mächtige Fichte aufzustellen.

Christbaum muss sich erst entfalten

Noch zeigt sich der Baum allerdings nicht in seiner vollen Pracht. Damit die große Fichte sicher von Semriach nach Graz transportiert werden konnte, mussten ihre Äste eng an den Stamm gebunden werden. Nach dem Aufstellen wurden die Befestigungen gelöst. In den kommenden Tagen sollen sich die Äste wieder vollständig ausbreiten können. Erst danach beginnt die eigentliche Dekoration. Dafür sind die Mitarbeiter der Energie Graz zuständig, die den Baum mit zahlreichen Weihnachtslichtern schmücken werden.

Am 28. November wird es festlich

Bis zum großen Moment müssen sich die Grazer noch etwas gedulden. Am Samstag, dem 28. November 2026, wird der Christbaum am Hauptplatz feierlich beleuchtet. Bei der traditionellen Illumination werden die Lichter erstmals eingeschaltet.