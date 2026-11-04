Katze ans Kreuz geschraubt: Jetzt setzen Menschen in Graz ein Zeichen

Der Fall machte viele Menschen fassungslos: Eine schwarze Katze wurde in Admont (Bezirk Liezen) erschossen und anschließend an einem Holzkreuz befestigt. Mittlerweile hat die Polizei einen 67-jährigen Tatverdächtigen ausgeforscht, der die Tat gestanden hat. Nun rückt das Thema Tierquälerei erneut in den Mittelpunkt. Am kommenden Samstag, dem 7. November, ist in Graz eine Mahnwache geplant. Unter dem Motto „Wir vergessen sie nicht. Wir kämpfen für sie“ soll an gequälte Tiere erinnert und ein Zeichen gegen Tierquälerei gesetzt werden.

Grausamer Katzen-Tod sorgte für Entsetzen

Wie 5 Minuten bereits berichtete, hatten Passanten am 14. Oktober im Admonter Ortsteil Aigen eine tote Katze entdeckt, hier nachzulesen: Katze erschossen und ans Kreuz geschraubt: 67-Jähriger geständig. Das Tier war an einem rund einen Meter hohen Holzkreuz festgeschraubt worden. Laut Polizei ergaben tierärztliche Untersuchungen, dass die Katze offenbar bereits vor ihrem Tod gequält worden war. Anfang November folgte schließlich die Wende bei den Ermittlungen. Ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen zeigte sich geständig. Gegenüber der Polizei gab er an, sich von der Katze gestört gefühlt zu haben. Deshalb habe er das Tier mit einer Langwaffe erschossen und anschließend am Kreuz befestigt. Die Polizei stellte die illegal besessene Waffe sicher und sprach ein vorläufiges Waffenverbot aus. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Leoben und der Bezirkshauptmannschaft Liezen angezeigt.

Mahnwache am Samstag in Graz

Wenige Wochen nach dem Vorfall soll nun in der steirischen Landeshauptstadt ein Zeichen gegen Tierquälerei gesetzt werden. Für Samstag, den 7. November 2026, ist am Karmeliterplatz in Graz eine Mahnwache angekündigt. Die Veranstaltung findet von 14 bis 18 Uhr statt und steht unter dem Motto „Mahnwache für alle gequälten Tiere“. Dabei soll nicht nur an einzelne Schicksale erinnert werden. Im Mittelpunkt stehen alle Tiere, die Opfer von Misshandlung und Gewalt geworden sind. „Wir vergessen sie nicht. Wir kämpfen für sie“, heißt es auf dem Veranstaltungsplakat. Mit der Mahnwache soll zugleich auf den Umgang mit Tierquälerei aufmerksam gemacht werden. Die Organisatoren fordern strengere Strafen für Menschen, die Tiere misshandeln. Auf dem Veranstaltungsplakat wird außerdem zu mehr Mitgefühl, Respekt und einem entschlossenen Vorgehen gegen Tierquälerei aufgerufen. Die Botschaft ist deutlich: Das Leid der Tiere soll nicht in Vergessenheit geraten.