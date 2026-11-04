Sieben Parkplätze weg: In Graz wächst der Ärger bei Kleingärtnern

Ein paar Meter können im Alltag einen großen Unterschied machen. Besonders dann, wenn man nicht mehr so gut zu Fuß ist oder schwere Erde, Pflanzen und Gartengeräte transportieren muss. Genau darum geht es derzeit beim Heimgartenverein Kalvarienberg in Graz-Gösting. Dort sorgt der Wegfall mehrerer Parkplätze für Unmut. Dazu kommen Beschwerden über gefährliche Situationen auf einem schmalen Verbindungsweg. Wie 5 Minuten exklusiv erfahren hat, beschäftigt der Konflikt nun auch den Grazer Gemeinderat.

Sieben Parkplätze in Graz-Gösting gestrichen

Ausgangspunkt des Ärgers sind Änderungen, die im April 2026 im Zuge fahrradfreundlicher Maßnahmen umgesetzt wurden. Fünf Parkplätze unmittelbar vor dem Heimgartenverein Kalvarienberg fielen weg. Zwei weitere Stellflächen in der Augasse wurden entfernt, um die Sichtverhältnisse für ausfahrende Radfahrer zu verbessern. Für die Mitglieder des Heimgartenvereins ist das ein Problem. Besonders ältere Menschen seien auf Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe angewiesen, erklärt Vereinsobmann Erwin Jagersbacher. „Viele unserer älteren Mitglieder sind auf Parkmöglichkeiten unmittelbar bei der Gartenanlage angewiesen. Gerade für ältere Menschen, die beim Gehen eingeschränkt sind oder Gartenmöbel, Pflanzen und Erde transportieren müssen, sind weiter entfernte Parkplätze keine zumutbare Alternative“, betont Jagersbacher gegenüber 5 Minuten.

Beschwerden über gefährliche Begegnungen mit Radfahrern

Doch es geht nicht nur um die Parkplätze. Auch der schmale Verbindungsweg zwischen Fischeraustraße und Augasse sorgt für Diskussionen. Laut den Betroffenen kommt es dort immer wieder zu gefährlichen Begegnungen zwischen Fußgängern und Radfahrern. Vor allem Radfahrer, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs seien, würden auf dem engen Weg für Unsicherheit sorgen. Unabhängig bestätigt sind diese Schilderungen bislang nicht. Die Forderung der Betroffenen: Der Verbindungsweg soll künftig ausschließlich Fußgängern vorbehalten bleiben. Der Radverkehr wäre dort dann nicht mehr erlaubt.

Rund 120 Menschen unterstützen das Anliegen

Der Streit beschäftigt die Bezirkspolitik bereits seit mehreren Monaten. Am 12. Mai 2026 wurde im Bezirksrat Gösting ein gemeinsamer Antrag von ÖVP, FPÖ und SPÖ mehrheitlich angenommen. Darin ging es um die Wiederherstellung beziehungsweise den Erhalt der betroffenen Parkplätze. Unterstützung erhielt das Anliegen auch aus der Bevölkerung. Rund 120 Anrainer und Mitglieder des Heimgartenvereins beteiligten sich laut den vorliegenden Angaben an einer Unterschriftenaktion. Nun greift die Grazer FPÖ das Thema auf. Klubobmann Wolfgang Lueger bringt einen entsprechenden Antrag in den Gemeinderat ein. Darin fordert er, den Verbindungsweg als reine Fußgängerzone auszuweisen und die gestrichenen Parkplätze wiederherzustellen. „Wenn zahlreiche Betroffene von gefährlichen Situationen auf einem derart schmalen Weg berichten, muss die Stadt handeln. Fußgänger brauchen eine sichere Verbindung, und die Anrainer sowie die Mitglieder des Heimgartenvereins brauchen ihre Parkplätze zurück“, erklärt Lueger.

Wie geht es jetzt weiter?

Ob die sieben Parkplätze tatsächlich wiederhergestellt werden und der Verbindungsweg künftig ausschließlich Fußgängern zur Verfügung steht, ist derzeit offen. Für den Heimgartenverein steht vor allem eine Lösung im Vordergrund, die sowohl die Erreichbarkeit der Gartenanlage als auch die Sicherheit auf dem Verbindungsweg berücksichtigt. „Wir wünschen uns eine ausgewogene Lösung, die die fünf Stellflächen vor unserem Heimgarten wiederherstellt und die Sicherheit der Fußgänger gewährleistet“, betont Vereinsobmann Jagersbacher. Mit dem angekündigten Gemeinderatsantrag liegt das Anliegen nun erneut auf dem Tisch der Grazer Stadtpolitik.