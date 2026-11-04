Magna in Graz vor Großaufträgen? 1.000 neue Jobs im Gespräch

Bei Magna in Graz könnten schon bald neue Großaufträge für einen kräftigen Aufschwung sorgen. Zwei chinesische Autobauer sollen vor Vertragsabschlüssen stehen. Sogar 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze sind im Gespräch.

Sollten die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, könnten in Graz künftig deutlich mehr Fahrzeuge produziert werden. Auch zahlreiche neue Arbeitsplätze stehen im Raum.

Sollten die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, könnten in Graz künftig deutlich mehr Fahrzeuge produziert werden. Auch zahlreiche neue Arbeitsplätze stehen im Raum.

Für den Grazer Magna-Standort könnte sich eine große Chance auftun. Wie die Kleine Zeitung unter Berufung auf Industriekreise berichtet, steht der Auftragsfertiger offenbar kurz davor, Vereinbarungen mit zwei chinesischen Autoherstellern abzuschließen. Konkret geht es um die Marke MG des chinesischen Konzerns SAIC sowie um den Hersteller Changan. Sollten die Pläne tatsächlich umgesetzt werden, könnten in Graz künftig deutlich mehr Fahrzeuge produziert werden. Auch zahlreiche neue Arbeitsplätze stehen im Raum.

Erste Autos könnten bereits im Mai vom Band laufen

Besonders weit fortgeschritten sollen die Gespräche mit MG sein. Laut den Berichten könnte ein entsprechender Vertrag bereits demnächst unterschrieben werden. Als möglicher Produktionsstart wird Mai 2027 genannt. Dabei geht es offenbar um beträchtliche Stückzahlen: Von deutlich mehr als 50.000 Fahrzeugen ist die Rede. Für das zweite Quartal soll sich Magna bereits größere Logistikflächen reserviert haben. Eine offizielle Bestätigung dafür liegt allerdings nicht vor. Doch damit nicht genug. Auch mit dem chinesischen Autobauer Changan sollen Gespräche über einen umfangreichen Auftrag laufen. Die Produktion könnte laut den kolportierten Plänen im Spätherbst 2027 beginnen.

Bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze in Graz?

Besonders interessant sind die möglichen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Laut dem Bericht ist im Zusammenhang mit den neuen Aufträgen von zumindest 1.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen die Rede. Die Suche nach Personal soll bereits angelaufen sein. Auch die geplanten Produktionsmengen wären beachtlich. Allein bei Changan sollen mehr als 150.000 Fahrzeuge pro Jahr und rund sechs verschiedene Modelle im Gespräch sein. Von den möglichen Aufträgen könnte nicht nur Magna selbst profitieren. Sollten die chinesischen Hersteller künftig verstärkt auf lokal gefertigte Komponenten setzen, könnten auch steirische Zulieferbetriebe zusätzliche Aufträge erhalten. Allerdings gilt: Weder die genannten Produktionszahlen noch die zusätzlichen Arbeitsplätze sind bisher offiziell bestätigt.

Auch Magna-Werk in Slowenien könnte profitieren

Die möglichen China-Aufträge könnten sich zudem über die steirische Grenze hinaus auswirken. Im slowenischen Hoče betreibt Magna seit 2019 einen weiteren Standort, der derzeit nur gering ausgelastet ist. Es gibt die Überlegungen, dort ab Ende 2028 beziehungsweise Anfang 2029 wieder Fahrzeuge vollständig zu montieren. Im Gespräch ist ein mögliches Gemeinschaftsunternehmen von Magna und dem chinesischen Hersteller Xpeng. Dabei wird eine Jahresproduktion von rund 100.000 Fahrzeugen genannt. Auch diese Pläne sind derzeit nicht bestätigt.