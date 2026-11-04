Nach 22 Jahren: Kult-Wirt verlässt beliebtes Grazer Lokal

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört das Steirerpub zum Grazer Nachtleben. Nun steht eine Veränderung bevor: Helmut „McSchuly“ Schulhofer möchte sich nach 22 Jahren zurückziehen. Ein Nachfolger wird bereits gesucht.

Für viele Grazer ist das Steirerpub weit mehr als nur ein Ort, an dem man ein Bier oder einen Whisky trinken kann. Hier wurde gemeinsam gesungen, gefeiert und so manche lange Nacht verbracht.

Für viele Grazer ist das Steirerpub weit mehr als nur ein Ort, an dem man ein Bier oder einen Whisky trinken kann. Hier wurde gemeinsam gesungen, gefeiert und so manche lange Nacht verbracht.

Für viele Grazer ist das Steirerpub weit mehr als nur ein Ort, an dem man ein Bier oder einen Whisky trinken kann. Hier wurde gemeinsam gesungen, gefeiert und so manche lange Nacht verbracht. Seit 2004 steht Helmut „McSchuly“ Schulhofer hinter dem beliebten Lokal in der Grazer Innenstadt. Doch nach 22 Jahren möchte der mittlerweile 68-Jährige das Kapitel als Wirt beenden. Wie die 5 Minuten bereits berichtet, sucht er derzeit nach jemandem, der das Steirerpub übernimmt, hier nachzulesen: Nach vielen Jahren: Nachfolger für Grazer Kultlokal gesucht. Eine endgültige Schließung ist damit aber keineswegs beschlossen.

Nach 22 Jahren soll ein Nachfolger übernehmen

Schulhofer ist bereits in Pension und möchte sich nun aus dem laufenden Betrieb zurückziehen. Gegenüber der „Krone“ bestätigt er, dass er auf der Suche nach einem Nachfolger ist. Die Gespräche dürften bereits vorangeschritten sein. Ganz verabschieden möchte sich der langjährige Wirt allerdings nicht unbedingt. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Sunny Zotl wäre er bereit, einen künftigen Betreiber weiterhin zu unterstützen. Schließlich sei das Lokal über all die Jahre zu ihrem zweiten Zuhause geworden.

Von schwierigen Anfängen zum Grazer Kult-Lokal

Als Schulhofer das Steirerpub im Jahr 2004 eröffnete, war keineswegs sicher, dass daraus eine Erfolgsgeschichte werden würde. Das einst beliebte Grazer Bermudadreieck verlor damals zunehmend an Bedeutung. Auch seine ursprünglichen Ideen mit Frühschoppen und Live-Musik kamen beim Publikum zunächst nicht besonders gut an. Doch Schulhofer blieb seinem Lokal treu. Über die Jahre entwickelte sich das Steirerpub zu einem Treffpunkt, der weit über Graz hinaus bekannt wurde. Besonders Whisky-Liebhaber kamen auf ihre Kosten. Rund 200 verschiedene Sorten standen zur Auswahl. Das Pub wurde sogar zur offiziellen Whisky-Botschaft. Auch die Karaoke-Abende am Mittwoch entwickelten sich für zahlreiche Stammgäste zu einem Fixpunkt.

Auch zahlreiche Prominente waren zu Gast

Im Laufe der Jahre schauten immer wieder bekannte Persönlichkeiten vorbei. Zu den Gästen zählten unter anderem Ex-Tennisstar Thomas Muster, Musiker Paul Pizzera, Kabarettist Dirk Stermann und Andreas Gabalier. Auch der frühere Formel-1-Pilot David Coulthard, Schauspieler Michael Ostrowski und Ex-Skirennläuferin Nici Schmidhofer gehörten zu den prominenten Besuchern. Für Schulhofer selbst stand dabei offenbar weniger der Prominentenstatus im Mittelpunkt als die persönliche Atmosphäre seines Lokals.

Eine Tradition bleibt auf jeden Fall bestehen

Auch wenn Schulhofer künftig nicht mehr selbst hinter dem Steirerpub stehen sollte, möchte er seiner Leidenschaft für Whisky treu bleiben. Die bekannte Whisky-Messe wird er gemeinsam mit seinem Steirerclan weiterhin organisieren. Die nächste Veranstaltung ist bereits für den 19. und 20. März 2027 im Grazer Novapark geplant.