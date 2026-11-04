Trotz sportlicher Krise: GAK knackt erstmals 13-Millionen-Marke

Auf dem Rasen läuft es für den GAK derzeit nicht rund. Nach zwei deutlichen Niederlagen gibt es für die Rotjacken dafür gute Nachrichten: Der Grazer Traditionsverein meldet einen Einnahmenrekord. Auch die Jahresbilanz ist positiv.

Zweimal 0:4 innerhalb weniger Tage: Für die Fans des GAK gab es zuletzt wenig Grund zum Jubeln. Sowohl gegen Altach als auch gegen Hartberg mussten die Grazer deutliche Niederlagen hinnehmen. Doch während die Mannschaft sportlich unter Druck steht, kann der Verein zumindest wirtschaftlich auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wie am Mittwoch, dem 4. November, bekannt wurde, erzielte der GAK im Geschäftsjahr 2025/26 Gesamterlöse von 13 Millionen Euro. So viel wie noch nie zuvor.

GAK steigert Einnahmen auf 13 Millionen Euro

Der bisherige Rekord lag bei 11,8 Millionen Euro. Diesen Wert konnte der Verein nun um 1,2 Millionen Euro übertreffen. Das entspricht einem Plus von rund zehn Prozent. Besonders erfreulich entwickelte sich das Geschäft abseits des Spielfelds. Sowohl beim Sponsoring als auch beim Verkauf von Fanartikeln und bei den Ticketeinnahmen konnte der GAK gegenüber seinem ersten Bundesligajahr zulegen. Zusätzlich brachte der Transfer von Sadik Fofana zum italienischen Klub Lecce Geld in die Vereinskasse.

Trotz Investitionen bleibt ein Plus

Bemerkenswert ist auch, dass der Verein das Geschäftsjahr trotz zusätzlicher Ausgaben positiv abschließen konnte. Unter dem Strich steht nach Steuern ein Jahresüberschuss von rund 6.000 Euro. Das klingt angesichts der Gesamterlöse von 13 Millionen Euro zunächst nach wenig. Für den Klub bedeutet es allerdings, dass er trotz Investitionen in den Kader und die eigenen Strukturen ein positives Ergebnis erzielen konnte. Geschäftsführer Lukas Kokail zeigt sich entsprechend zufrieden: „Wir haben im zweiten Bundesligajahr in allen kommerziellen Bereichen zugelegt, beim Sponsoring, beim Merchandising und beim Ticketing. Gleichzeitig haben wir bewusst in den Kader und in unsere Strukturen investiert und trotzdem erneut positiv abgeschlossen.“

Neue Herausforderungen warten bereits

Trotz der erfreulichen Zahlen blickt der GAK nicht ohne Sorgen in die Zukunft. Vor allem der neue TV-Vertrag dürfte die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren schwieriger machen. Umso wichtiger sei es laut Kokail, dass der Verein finanziell nicht von einer einzigen Einnahmequelle abhängig ist. Sponsoren, Mitglieder, Fans und weitere Partner sollen weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Sportlich steht für die Rotjacken unterdessen die nächste Herausforderung bevor. Am Samstag trifft der GAK auswärts auf Austria Lustenau. Im Abstiegskampf wäre ein Erfolg besonders wichtig. Während die Mannschaft also dringend Punkte benötigt, hat der Verein zumindest wirtschaftlich bereits einen wichtigen Erfolg verbucht.