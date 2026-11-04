Wohnbau-Boom in Graz: Doch für 2027 gibt es schlechte Nachrichten

In Graz werden heuer deutlich mehr Wohnungen fertiggestellt als noch im Vorjahr. Neue Zahlen zeigen einen Anstieg um 164 Prozent. Doch während der Wohnbau 2026 kräftig zulegt, sieht die langfristige Entwicklung ungewisser aus.

Wer derzeit durch Graz fährt, kommt an zahlreichen Baustellen vorbei. Wohnhäuser entstehen, bestehende Projekte werden fertiggestellt und neue Wohnungen kommen auf den Markt. Wie stark sich der Wohnbau in der Landeshauptstadt entwickelt, zeigen aktuelle Zahlen der Wirtschaftskammer Steiermark, des Verbands der gemeinnützigen Bauvereinigungen und der Bauträgerdatenbank Exploreal. Demnach werden in Graz heuer voraussichtlich 2.560 Wohneinheiten fertiggestellt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Anstieg von 164 Prozent. Doch der Blick auf 2027 fällt bereits deutlich zurückhaltender aus.

Graz erlebt kräftigen Anstieg beim Wohnbau

Während 2025 in Graz rund 970 Wohneinheiten fertiggestellt wurden, sollen es heuer 2.560 sein. Damit wird sogar die ursprüngliche Prognose von 2.350 Einheiten übertroffen. Auch im steiermarkweiten Vergleich spielt Graz eine besonders große Rolle. Von den insgesamt 411 untersuchten Wohnbauprojekten befinden sich 172 in der Landeshauptstadt. Dort sind rund 5.500 Wohneinheiten geplant oder bereits entstanden. Insgesamt umfasst die Untersuchung 10.059 Wohneinheiten in der gesamten Steiermark. Andreas Kern, Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Steiermark, sieht vor allem im Großraum Graz eine starke Bautätigkeit. Die Entwicklung zwischen Stadt und ländlichen Regionen bleibe allerdings eine Herausforderung.

So teuer ist eine neue Wohnung in Graz

Für Wohnungssuchende dürfte vor allem eine andere Zahl interessant sein: der Kaufpreis. Laut der aktuellen Auswertung liegt der mittlere Kaufpreis einer Bauträgerwohnung in der Steiermark bei rund 309.700 Euro. In Graz müssen Käufer für eine solche Neubauwohnung hingegen mit rund 346.000 Euro rechnen. Auch bei der Wohnfläche gibt es Unterschiede. Eine durchschnittliche Wohnung in einem steirischen Wohnbauprojekt bietet 69,8 Quadratmeter. In Graz sind es 63,7 Quadratmeter. Beim steiermarkweiten Quadratmeterpreis zeigt sich zuletzt eine leichte Entspannung. Laut Exploreal ist dieser gegenüber dem Vergleichszeitraum um 2,1 Prozent gesunken und liegt bei rund 4.759 Euro. Das bedeutet allerdings nicht, dass Wohnen insgesamt günstiger geworden ist. Die Auswertung bezieht sich auf die angebotenen Neubauwohnungen der untersuchten Bauträgerprojekte.

Balkon oder Terrasse? So wohnen die Steirer

Die Analyse zeigt auch, wie eine typische neue Wohnung in der Steiermark aussieht. Im Durchschnitt umfasst ein Wohnbauprojekt 24 Wohneinheiten. Besonders häufig werden Drei-Zimmer-Wohnungen errichtet. Sie machen rund 42 Prozent des untersuchten Angebots aus. Weitere 32 Prozent entfallen auf Wohnungen mit einem oder zwei Zimmern. Rund 26 Prozent verfügen über mindestens vier Zimmer. Auffällig ist auch, wie wichtig private Freiflächen geworden sind. Ganze 98 Prozent der untersuchten Wohneinheiten verfügen über einen Balkon, eine Terrasse, einen Garten oder eine Loggia. Am häufigsten sind Balkone vertreten: Rund 60 Prozent der Wohnungen verfügen über einen solchen Außenbereich. Bei 42 Prozent ist eine Terrasse vorgesehen, 29 Prozent haben eine Gartenfläche.

2027 könnten wieder weniger Wohnungen fertig werden

So erfreulich die aktuellen Zahlen für Graz sind, eine dauerhafte Trendwende lässt sich daraus noch nicht ableiten. Für 2027 rechnen die Experten in der Landeshauptstadt mit rund 1.960 fertiggestellten Wohneinheiten. Das wären etwa 23 Prozent weniger als heuer. Besonders deutlich dürfte der Rückgang bei gewerblich errichteten Mietwohnungen ausfallen. Während 2026 noch 892 solcher Wohnungen fertiggestellt werden sollen, sind für 2027 nur 202 vorgesehen. Anders sieht es bei den gemeinnützigen Mietwohnungen aus. Hier wird ein Anstieg von 710 auf 1.067 Einheiten erwartet. Steiermarkweit sollen 2026 rund 3.420 Wohneinheiten fertiggestellt werden. Das entspricht einem Plus von 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt von rund 4.900 Wohnungen pro Jahr liegt die aktuelle Bautätigkeit allerdings weiterhin deutlich darunter.