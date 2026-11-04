40 Jahre Grazer Christkindlmarkt: Alle Termine, Märkte und Neuerungen

15 Adventmärkte, 760.000 Lichter und eine Eiskrippe, die ihren 30. Geburtstag feiert: In Graz beginnt bald die Adventzeit. Neben bekannten Höhepunkten gibt es heuer einige Neuerungen, aber auch Einsparungen.

Der Advent in Graz feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen. Ab 20. November laden 15 Adventmärkte in die Innenstadt ein.

Der Advent in Graz feiert heuer sein 40-jähriges Bestehen. Ab 20. November laden 15 Adventmärkte in die Innenstadt ein.

Was 1986 mit dem ersten Christkindlmarkt am Franziskanerplatz begann, hat sich zu einer festen Tradition in Graz entwickelt. Heuer feiert der Grazer Advent sein 40-jähriges Bestehen. Ein wichtiger Schritt folgte 1995: Damals wurden mehr als 13 Millionen Schilling investiert und erstmals acht Plätze durch einen Adventpfad verbunden. Heute verteilen sich 15 Adventmärkte über die Innenstadt. Auch für den Tourismus hat sich vieles verändert: Während Graz früher im Dezember rund 27.000 Nächtigungen verzeichnete, sind es mittlerweile bis zu 110.000.

Das ändert sich heuer

Am 20. November öffnen die Adventmärkte wieder ihre Stände. Neu ist heuer der Standort des Marktes „Gutes aus aller Welt“, der vom Tummelplatz auf den Freiheitsplatz übersiedelt. Nicht mehr dabei ist der Markt im Lesliehof, da der Kunsthandwerksverein diesen mit den vorhandenen Mitteln nicht mehr umsetzen kann. Auch die Klangspuren im Advent fallen aufgrund von Einsparungen weg. Die Auftrittszeiten im Landhaushof bleiben aber für Chöre und Musikgruppen reserviert und können gebucht werden. Erstmals gibt es außerdem eigene Ruheinseln auf den Adventmärkten, die insbesondere Menschen im Autismus-Spektrum und Menschen in psychischen Belastungssituationen einen Rückzugsort bieten.

Das ist 2026 neu und anders: Neuer Standort: Der Markt „Gutes aus aller Welt“ übersiedelt vom Tummelplatz auf den Freiheitsplatz.



Markt fällt weg: Der Kunsthandwerksmarkt im Lesliehof findet heuer nicht statt.



Keine Klangspuren: Die Klangspuren im Advent entfallen aufgrund von Einsparungen. Auftritte von Chören und Musikgruppen im Landhaushof bleiben möglich.



Erstmals Ruheinseln: Rückzugsorte für Menschen, die durch Lärm, Licht oder Menschenmengen besonders belastet werden.



30 Jahre Eiskrippe: Die Grazer Eiskrippe feiert ihr Jubiläum und wird am 28. November eröffnet.



Christbaum aus Semriach: Eine rund 26 Meter hohe und 60 Jahre alte Fichte schmückt den Hauptplatz.



Neues Sicherheitskonzept: Der Advent wird erstmals seit der Corona-Pandemie wieder als Großveranstaltung durchgeführt.



Gratis Öffis: Am 5., 12. und 19. Dezember können alle Grazer Öffis inklusive Schlossbergbahn kostenlos genutzt werden, ausgenommen Nachtbusse.



Start der Adventmärkte: 20. November 2026, 10 Uhr. Der Markt am Färberplatz öffnet am 27. November.

Lichter und Eiskrippe

Bereits am 19. November werden rund 760.000 LED-Lichtpunkte eingeschaltet, die mehr als 70 Straßen, Gassen und Plätze beleuchten. Ein weiterer Höhepunkt wartet im Landhaushof: Die Eiskrippe feiert ihr 30-jähriges Jubiläum und wird am 28. November eröffnet. Am selben Tag wird auch der Christbaum am Hauptplatz beleuchtet. Die rund 60 Jahre alte und 26 Meter hohe Fichte stammt heuer aus Semriach. Dazu kommen die Rathausprojektion und der „Wald der Geschichten“ am Schlossbergplatz mit 60 Weihnachtsbäumen, einer Schneekugel als Fotomotiv und Märchen zum Abrufen.

Angebote für Familien

Auch für Kinder und Familien ist einiges geplant. Neben Bastelangeboten, Kasperltheater und Zaubervorführungen stehen unter anderem Kerzenziehen, Adventkranzbinden, Kinderschminken sowie Nikolaus- und Krampusbesuche auf dem Programm. Die Adventbim und der elektrische Bummelzug fahren von 20. November bis 24. Dezember durch die Innenstadt. An drei Adventsamstagen können Besucher zudem kostenlos mit den Grazer Öffis fahren, einschließlich Schlossbergbahn, jedoch ohne Nachtbusse. Für die Sicherheit gibt es heuer ein umfassendes Konzept, da der Advent erstmals seit der Corona-Pandemie wieder als Großveranstaltung durchgeführt wird.

Die 15 Adventmärkte in Graz im Überblick: Christkindlmarkt vor dem Rathaus



Adventlounge in der Schmiedgasse



Advent am Eisernen Tor



Gutes aus aller Welt am Freiheitsplatz



Adventmarkt am Glockenspielplatz



Adventmarkt am Mehlplatz



Gireskindlmarkt am Nikolaiplatz



Christkindlmarkt am Südtiroler Platz



Aufsteirern Weihnachtsmarkt am Schlossberg



Altgrazer Christkindlmarkt im Franziskanerviertel



Kinderadvent am Kapistran-Pieller-Platz



Adventmarkt im Joanneumsviertel



Kunst/handwerks/markt am Färberplatz



Winter Wonderland am Mariahilferplatz



Weihnacht am Karmeliterplatz

Millionen für Graz

Neben der weihnachtlichen Stimmung ist der Advent ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Im Jahr 2025 erzielten Markt- und Standbetreiber einen Gesamtumsatz von rund fünf Millionen Euro, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Davon entfielen 2,39 Millionen Euro auf die Gastronomie sowie 1,31 Millionen Euro auf Handel und Kunsthandwerk. Trotz angespannter Budgets und steigender Kosten soll das vielfältige Angebot erhalten bleiben. Graz Tourismus und der Tourismusverband Region Graz beteiligen sich heuer stärker an der Finanzierung.

Wichtig für die Wirtschaft

Wie bedeutend der Advent für die Grazer Innenstadt ist, betont auch Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab (FPÖ). Neben den Weihnachtsmärkten profitieren vor allem Gastronomie, Hotellerie und Handel von den zahlreichen Besuchern. Apfelknab erklärt: „Der Advent in Graz ist weit mehr als eine Veranstaltungsreihe. Er stärkt die Wirtschaft, belebt unsere Innenstadt, sorgt für Wertschöpfung und schafft gleichzeitig einen Ort der Begegnung für Menschen aller Generationen. Gemeinsam mit unseren Partner:innen gelingt es Jahr für Jahr, ein attraktives und stimmungsvolles Angebot für Grazer:innen sowie zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland zu gestalten und damit einen wichtigen Impuls für Gastronomie, Hotellerie und Handel in Graz zu setzen.“

©Stadt Graz/Fischer Wirtschaftsstadtrat René Apfelknab betont die Bedeutung des Grazer Advents für die Innenstadt, die Gastronomie, den Handel und den Tourismus.

Gemeinsam organisiert

Hinter den 15 Adventmärkten und dem Rahmenprogramm steht das Eventmanagement der Holding Graz. Es koordiniert die Marktbetreiber, arbeitet mit Tourismus, Wirtschaft, Kultur und Behörden zusammen und kümmert sich auch um zentrale Programmpunkte und Sicherheitsmaßnahmen. Verena Hölzlsauer, Leiterin des Eventmanagements der Holding Graz, erklärt dazu: „Der Advent in Graz verbindet Tradition, Begegnung und wirtschaftliche Impulse auf besondere Weise. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den vielen engagierten Partner:innen ein hochwertiges Gesamterlebnis zu schaffen und die Innenstadt als lebendigen und sicheren Treffpunkt in der Vorweihnachtszeit zu stärken. Mein Dank gilt allen Marktbetreiber:innen, unseren Partner:innen aus Tourismus, Wirtschaft und Kultur, den zuständigen Dienststellen und allen Beteiligten, die dieses Programm möglich machen. Wir freuen uns darauf, ab 19. November die Grazer Innenstadt wieder zum Leuchten zu bringen.“

©Stadt Graz/Fischer Verena Hölzlsauer, Leiterin des Eventmanagements der Holding Graz, ist für die Koordination des Grazer Advents mitverantwortlich.