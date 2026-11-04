Hitzendorf: Garage brannte lichterloh – eine Person verletzt

In Hitzendorf (Bezirk Graz-Umgebung) kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Garagenbrand. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Garage bereits in Vollbrand. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 4. November 2026, wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hitzendorf zu einem Garagenbrand gerufen. Kurz nach 3 Uhr ging die Alarmierung mit dem Einsatzstichwort „B10-Keller-Garage“ ein. Schauplatz war der Ortsteil Holzberg in der Gemeinde Hitzendorf. Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, stand die Garage bereits in Vollbrand.

Feuerwehr im Einsatz

Die Einsatzkräfte begannen umgehend damit, die notwendigen Schlauchleitungen aufzubauen und die Löscharbeiten einzuleiten. Dabei gingen die Feuerwehrleute sowohl von innen als auch von außen gegen die Flammen vor. Die Brandbekämpfung erfolgte unter schwerem Atemschutz. Neben der Feuerwehr Hitzendorf waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Berndorf und Steinberg-Rohrbach an den Löscharbeiten beteiligt. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Wie die Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf berichtet, wurde eine verletzte Person in ein Krankenhaus gebracht. Nähere Angaben zur Verletzung machte die Feuerwehr nicht.

©Freiwillige Feuerwehr Hitzendorf | Mehrere Feuerwehren rückten aus, eine verletzte Person kam ins Krankenhaus. Erst rund siebeneinhalb Stunden nach der Alarmierung war die Feuerwehr Hitzendorf wieder einsatzbereit.

Einsatz dauerte Stunden

Nach der Brandbekämpfung war der Einsatz für die Feuerwehrleute noch nicht beendet. Es folgte eine umfassende Brandwache. Erst um 10.30 Uhr konnte die Feuerwehr Hitzendorf ihre Einsatzbereitschaft wiederherstellen. Damit dauerte der Einsatz von der Alarmierung bis zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft rund siebeneinhalb Stunden.