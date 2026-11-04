Neue Ausstellung in Graz zeigt die Anfänge der Computerkunst

Schon in den 1960er-Jahren entstanden Gedichte mithilfe von Computern. Wie der Künstler Otto Beckmann daraus Kunst machte, zeigt ab 6. November eine neue Ausstellung in der Neuen Galerie Graz.

Mit der Ausstellung „Autopoeme“ zeigt die Neue Galerie Graz Arbeiten des Künstlers Otto Beckmann Graz, 04.11.2026 Otto Beckmann (1908–1997), Pionier der Computerkunst, entwickelte bereits in seinem Frühwerk erste Gedanken zur künstlerischen Formgebung auf Basis mathematischer Methoden, wobei sein Hauptaugenmerk auf der praktischen Anwendung von Algorithmen lag. Mitte der 1960er-Jahre entdeckte Beckmann im Kontext einer internationalen Bewegung, die von Wissenschaftler*innen und Künstler*innen gebildet wurde, den Computer als künstlerisches Werkzeug. Die Ausstellung in der Neuen Galerie Graz, die in Zusammenarbeit mit dem Archiv Otto Beckmann entstanden ist, widmet sich Beckmanns Auseinandersetzung mit Computerdichtung und gibt einen ergänzenden Überblick über sein bildnerisches Werk, das Computergrafiken und -plastiken, Fotomontagen sowie filmische Arbeiten umfasst. So zeigt die Ausstellung den Film Serielle Bilder (1967), der mit Computergedichten und Musik gestaltet wurde. Irene Beckmann (Archiv Otto Beckmann, Enkelin des Künstlers) und Kurator Peter Peer in der Ausstellung "Autopoeme", die sich dem Computerkunstpionier widmet.

Mit der Ausstellung „Autopoeme“ zeigt die Neue Galerie Graz Arbeiten des Künstlers Otto Beckmann Graz, 04.11.2026 Otto Beckmann (1908–1997), Pionier der Computerkunst, entwickelte bereits in seinem Frühwerk erste Gedanken zur künstlerischen Formgebung auf Basis mathematischer Methoden, wobei sein Hauptaugenmerk auf der praktischen Anwendung von Algorithmen lag. Mitte der 1960er-Jahre entdeckte Beckmann im Kontext einer internationalen Bewegung, die von Wissenschaftler*innen und Künstler*innen gebildet wurde, den Computer als künstlerisches Werkzeug. Die Ausstellung in der Neuen Galerie Graz, die in Zusammenarbeit mit dem Archiv Otto Beckmann entstanden ist, widmet sich Beckmanns Auseinandersetzung mit Computerdichtung und gibt einen ergänzenden Überblick über sein bildnerisches Werk, das Computergrafiken und -plastiken, Fotomontagen sowie filmische Arbeiten umfasst. So zeigt die Ausstellung den Film Serielle Bilder (1967), der mit Computergedichten und Musik gestaltet wurde. Irene Beckmann (Archiv Otto Beckmann, Enkelin des Künstlers) und Kurator Peter Peer in der Ausstellung "Autopoeme", die sich dem Computerkunstpionier widmet.

Computer, die Gedichte schreiben, gab es bereits lange vor den heutigen technischen Entwicklungen. Schon in den 1950er-Jahren entstanden erste Texte, die mithilfe von Rechenanlagen erzeugt wurden. Einer der Künstler, die sich früh mit diesen Möglichkeiten beschäftigten, war Otto Beckmann (1908-1997). Der Pionier der Computerkunst entdeckte Mitte der 1960er-Jahre den Computer als Werkzeug für seine künstlerische Arbeit. Die Neue Galerie Graz widmet ihm nun die Ausstellung „Autopoeme“, die Einblicke in seine außergewöhnlichen Arbeiten gibt.

Gedichte aus dem PC

Ab 1966 beschäftigte sich Beckmann mit computergenerierten Gedichten, den sogenannten Autopoemen. Diese stammten vom Sprachwissenschaftler Gerhard Stickel, der sie am deutschen Rechenzentrum in Darmstadt im Rahmen seiner Arbeit erzeugte. Ursprünglich waren die Texte als spontanes Experiment entstanden. Stickel stellte Beckmann einige davon zur künstlerischen Bearbeitung zur Verfügung. Der Künstler ordnete die Wörter neu an und schuf daraus eigene Gedichte, die er „Verbale Blockmontagen“ oder „Wortfiguren“ nannte. Seine handschriftlichen Notizen zeigen heute, wie diese Werke entstanden.

Kunst trifft Technik

Beckmanns Experimente standen im Umfeld einer Zeit, in der Künstler und Wissenschaftler neue Möglichkeiten der Sprache erforschten. Dabei ging es unter anderem darum, Texte nach festen Regeln entstehen zu lassen. Auch in Österreich beschäftigten sich Schriftsteller wie Ernst Jandl und Friederike Mayröcker mit experimenteller Literatur. Inwieweit Beckmann unmittelbar von diesen Strömungen beeinflusst wurde, ist nicht eindeutig geklärt. Verbindungen zu Vertreterinnen und Vertretern dieser Literaturszene lassen sich allerdings nachweisen.

©Universalmuseum Joanneum/J.J.Kucek | Bereits 1966 arbeitete Otto Beckmann an „Imaginären Architekturen“. Er meinte damit Visionen von architektonischen Formen, die nur künstlerischen Gesichtspunkten folgten.

Mehr als nur Gedichte

Die Ausstellung zeigt nicht nur Beckmanns Arbeit mit computergenerierten Texten, sondern gibt auch einen Überblick über sein vielseitiges künstlerisches Schaffen. Zu sehen sind unter anderem Computergrafiken, Plastiken, Fotomontagen und filmische Arbeiten. Dazu zählt der Film „Serielle Bilder“ aus dem Jahr 1967, der mit Computergedichten und Musik gestaltet wurde. Beckmann, der 1908 in Wladiwostok geboren wurde und ab 1945 als freischaffender Künstler in Wien arbeitete, gilt als Teil der internationalen Kunstbewegung der 1960er- und 1970er-Jahre. Er starb 1997 in Wien.

Ausstellung in Graz

Die Ausstellung „Otto Beckmann. Autopoeme“ entstand in Zusammenarbeit mit dem Archiv Otto Beckmann und wurde von Peter Peer kuratiert. Gezeigt werden Werke aus Privatbesitz sowie aus der Sammlung der Neuen Galerie Graz. Die Eröffnung findet am Donnerstag, dem 5. November 2026, um 19 Uhr statt. Ab Freitag, dem 6. November, ist die Ausstellung für Besucher zugänglich und läuft bis zum 7. Februar 2027. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Neuen Galerie Graz.