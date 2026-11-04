39 steirische Fotografen verwandeln Grazer Mariahilferplatz in Galerie

Ein Foto ist heutzutage schnell gemacht. Doch hinter professionellen Aufnahmen steckt weit mehr als nur ein Knopfdruck. Genau das will die Landesinnung der Berufsfotografie der WKO Steiermark nun zeigen. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Fotografie verwandelt sich der Grazer Mariahilferplatz am 4. und 5. November in eine temporäre Galerie. Jeweils von 18 bis 22 Uhr werden dort ausgewählte Werke von 39 steirischen Berufsfotografinnen und Berufsfotografen präsentiert. Für die besondere Inszenierung im öffentlichen Raum sorgt OchoReSotto.

200 Jahre Fotografie

Der Anlass für die Ausstellung reicht weit in die Vergangenheit zurück. Im Jahr 1826 gelang Joseph Nicéphore Niépce eine der frühesten dauerhaft erhaltenen Kameraaufnahmen. Sie zeigt den Blick aus einem Fenster, festgehalten auf einer lichtempfindlich beschichteten Platte. Damit wurde ein wichtiger Grundstein für die heutige Fotografie gelegt. Seitdem haben sich Kameras, Aufnahmeverfahren und die Möglichkeiten der Bildgestaltung grundlegend verändert. An diese Entwicklung soll die Ausstellung in Graz erinnern.

Mehr als ein Foto

Gerade in Zeiten künstlicher Intelligenz stellt sich zunehmend die Frage, was echte Fotografie ausmacht. Für Thomas Fischer, Innungsmeister der Berufsfotografie, liegt der Unterschied nicht allein in der Technik. „Ein Foto zeigt nicht nur, wie etwas aussieht. Es kann zeigen, was ein Mensch empfindet, was einen Ort prägt oder wofür ein Unternehmen steht.“ Dafür brauche es einen geschulten Blick, handwerkliches Können und das Gespür für den richtigen Moment. Mit der Ausstellung soll deshalb auch sichtbar werden, welche Arbeit hinter professionellen Fotografien steckt.

39 Fotografen dabei

Die Ausstellung bringt unterschiedliche fotografische Handschriften aus der Steiermark zusammen. Insgesamt werden Arbeiten von 39 Berufsfotografinnen und Berufsfotografen gezeigt, die sich in ihrer Bildsprache, Perspektive und Gestaltung unterscheiden. OchoReSotto verbindet die ausgewählten Werke zu einer gemeinsamen Präsentation am Mariahilferplatz. Besucher können so mitten in Graz entdecken, wie vielfältig das steirische Fotohandwerk ist. Fischer betont dazu: „Die Steiermark hat fotografische Handschriften, die es verdienen, gesehen zu werden.“

Zwei Abende lang

Wer sich selbst ein Bild machen möchte, hat dazu an zwei Abenden Gelegenheit. Die Sonderausstellung ist am 4. und 5. November jeweils zwischen 18 und 22 Uhr am Grazer Mariahilferplatz zu sehen. Die Landesinnung bringt die Arbeiten damit bewusst dorthin, wo täglich Menschen unterwegs sind. Statt in einem klassischen Ausstellungsraum stehen die Fotografien mitten im Stadtleben im Mittelpunkt. So wird das 200-jährige Jubiläum zugleich zu einer Bühne für das heutige steirische Fotohandwerk.