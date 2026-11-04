Mit 22 Jahren: Zwei Steirer verkaufen tonnenweise Kaffee

Sebastian Kogler und Joris Marian Pliessnig (beide 22) aus Gratwein-Straßengel haben mit HOCH² ihre eigene Kaffeemarke gegründet. Nur wenige Monate später haben sie bereits tonnenweise Kaffee verkauft. Jetzt geht es nach Graz.

Aus einer langjährigen Freundschaft ist in Gratwein-Straßengel ein gemeinsames Unternehmen entstanden. Sebastian Kogler und Joris Marian Pliessnig sind beide erst 22 Jahre alt und haben im April 2026 ihre eigene Kaffeemarke HOCH² gegründet. Die beiden verfolgen dabei ein klares Ziel: Sie wollen ihre Leidenschaft zum Beruf machen. „Uns hat gereizt, ein traditionelles Produkt mit einer jungen Marke und persönlichem Service zu verbinden“, erzählen die Jungunternehmer im Gespräch mit 5 Minuten. Während Sebastian Erfahrung aus dem Elektrofachhandel seiner Familie mitbringt, studiert Joris Jus in Graz.

Tonnenweise Kaffee

Und der Start kann sich sehen lassen: In den ersten rund sechs Monaten haben die beiden nach eigenen Angaben bereits Kaffee im niedrigen zweistelligen Tonnenbereich verkauft. Geröstet wird dieser in einer kleinen Familienrösterei nördlich von Venedig, und zwar in einer 60-Kilogramm-Trommel. Obwohl die Gründer selbst eine Fünf-Kilogramm-Röstmaschine besitzen, vertrauen sie bei ihren Produkten auf ihre italienischen Partner. Mittlerweile arbeiten sie auch mit Euronics Austria zusammen und haben für RED ZAC die Kaffeemarke ZACO Barista entwickelt. „Auch unsere Kaffeestände bei Veranstaltungen sind deutlich stärker gefragt, als wir ursprünglich erwartet hatten“, berichten Sebastian und Joris.

Ein Büro mitten in Graz

Nach dem erfolgreichen Start in Graz-Umgebung wollen die beiden nun auch in der Landeshauptstadt stärker Fuß fassen. Ab Dezember soll ein Büro in der Grazer Herrengasse als neue Zentrale dienen. Dort sind künftig Kundengespräche, Kooperationen und die weitere Unternehmensentwicklung geplant. Lager und Versand werden hingegen in der Beethovenstraße untergebracht. „Nachdem wir uns in Graz-Umgebung bereits einen Kundenstamm aufgebaut haben, ist die stärkere Präsenz in Graz der nächste Schritt“, erklären die beiden.

Ein Achttausender ruft

Doch die Jungunternehmer haben nicht nur beim Kaffee große Ziele. Auch das Bergsteigen spielt bei HOCH² eine wichtige Rolle. Einer der beiden Gründer möchte im September 2027 den Manaslu, einen Achttausender, besteigen. „Ein Achttausender ist seit meiner Kindheit ein Traum“, erzählt er. Nach zahlreichen Touren in den Alpen bereitet er sich nun gezielt auf dieses Vorhaben vor. Die Expedition soll über HOCH² begleitet werden, wenn technisch möglich sogar mit einer Liveübertragung.

Sportler unterstützen

Die Verbindung zwischen Kaffee und Sport soll künftig noch stärker werden. Mit HOCH² möchten die Gründer vor allem Sportler und Projekte unterstützen, die bisher wenig Aufmerksamkeit oder finanzielle Hilfe bekommen. Erste Kooperationen gibt es bereits: Im Laufsport haben sie mit Isa Engel zusammengearbeitet. Mit Mountainbiker Toby Reinprecht entstand außerdem eine ungewöhnliche Aktion: ein Rückwärtssalto über die kaffeetrinkenden Großeltern eines der Gründer. Auch Marian Assmair mit seiner Fünf-Nordwände-Challenge ist für die beiden ein konkreter Anknüpfungspunkt. „Dabei zählen für uns Persönlichkeit und Ideen genauso wie sportliche Leistung“, betonen Sebastian und Joris.