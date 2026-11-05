Brutale Axt-Attacke in Graz: Neue Details zum möglichen Motiv

Nach der schweren Messer- und Axtattacke auf eine 45-Jährige in Graz-Geidorf gibt es neue Erkenntnisse. Offenbar könnte ein Streit um ein gemeinsam genutztes Badezimmer dahinterstecken.

Am Montagabend (2. November) kam es in einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Geidorf zu einer schweren Gewalttat. Wie 5 Minuten bereits berichtete, soll ein 37-Jähriger seine 45-jährige Nachbarin nach einem Streit mit einem Küchenmesser und einer Axt attackiert haben, hier nachzulesen: Messer- und Axtattacke in Graz-Geidorf: Frau (45) kämpft um ihr Leben. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste ins LKH Graz gebracht werden. Der Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen.

Streit um gemeinsames Badezimmer?

Nun werden weitere Hintergründe bekannt. Wie die Kronen Zeitung unter Berufung auf Polizeisprecher Markus Lamb berichtet, dürfte ein länger schwelender Nachbarschaftskonflikt eine Rolle gespielt haben. Die beiden Bewohner teilen sich demnach ein Badezimmer und eine Toilette. Laut Darstellung des 37-jährigen Tatverdächtigen soll die Frau ein Problem damit gehabt haben, dass er die gemeinsam genutzten Sanitäranlagen benützte. Ob dieser Konflikt tatsächlich der Auslöser für die Gewalttat war, ist allerdings noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Streit soll am Montagabend zunächst im Badezimmer begonnen haben. Aus der verbalen Auseinandersetzung dürfte schließlich ein körperlicher Konflikt entstanden sein, der sich in einer der Wohnungen fortsetzte.

45-Jährige inzwischen außer Lebensgefahr

Auch zum Gesundheitszustand der schwer verletzten Frau gibt es neue Informationen. Die 45-Jährige befindet sich laut Polizei mittlerweile außer Lebensgefahr. Ihre Verletzungen sind jedoch weiterhin schwerwiegend. Unter anderem soll sie Axtschläge gegen den Kopf erlitten haben. Eine Einvernahme der Frau ist aufgrund ihres Gesundheitszustands derzeit noch nicht möglich. Damit fehlt den Ermittlern weiterhin ihre Schilderung des Geschehens.

Tatverdächtiger in Justizanstalt eingeliefert

Der 37-Jährige hatte nach der Tat selbst die Polizei verständigt. Bei seiner Einvernahme räumte er laut Polizei ein, seine Nachbarin mit dem Messer und der Axt verletzt zu haben. Eine Tötungsabsicht bestritt er jedoch und erklärte, sich lediglich verteidigt zu haben. An dieser Darstellung hält der Mann laut Polizeisprecher Markus Lamb weiterhin fest. Inzwischen wurde der 37-Jährige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Gewalttat dauern an. Für den Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.