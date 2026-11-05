Graz99ers zu Besuch beim Papst: Dieses Geschenk bekam Leo XIV

Vom Grazer Eis bis in den Vatikan: Für die Graz99ers wurde ein Besuch in Rom zu einem besonderen Erlebnis. Papst Leo XIV. empfing eine Delegation des Eishockeyklubs persönlich. Die Steirer hatten dabei einige Geschenke im Gepäck.

So einen Termin erlebt man auch als erfolgreicher Sportler nicht alle Tage. Am Mittwoch (4. November) tauschte eine Delegation der Graz99ers die Eishockeyarena gegen den Vatikan. Dort wurden die Steirer von Papst Leo XIV. persönlich empfangen. Für den amtierenden österreichischen Eishockeymeister war es ein außergewöhnlicher Moment, der wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Mit dabei waren 99ers-Präsident Herbert Jerich, General Manager Bernd Vollmann, Trainer Dan Lacroix und Kapitän Manuel Ganahl. Begleitet wurde die Delegation vom steirischen Diözesanbischof Wilhelm Krautwaschl.

©Vatican Media Für das Oberhaupt der katholischen Kirche hatten sie ein eigens angefertigtes oranges Trikot aus der diesjährigen Champions-Hockey-League-Edition vorbereitet.

Ein Trikot für den Papst

Die Grazer erschienen nicht mit leeren Händen. Für das Oberhaupt der katholischen Kirche hatten sie ein eigens angefertigtes oranges Trikot aus der diesjährigen Champions-Hockey-League-Edition vorbereitet. Auf dem Rücken standen der Name „LEO XIV“ und die Nummer 99. Auch ein Schal der Graz99ers gehörte zu den Geschenken. Doch es blieb nicht bei sportlichen Erinnerungsstücken. Präsident Herbert Jerich und seine Familie überreichten außerdem eine Urkunde über eine Spende von 20.000 Euro für eine der Päpstlichen Missionen. Der Papst wiederum hatte einen sportlichen Wunsch für seine Gäste: Er wünschte den Grazern alles Gute für eine erfolgreiche Titelverteidigung.

„Davon werde ich noch meinen Urenkeln erzählen“

Wie außergewöhnlich dieser Besuch für die Beteiligten war, zeigte sich besonders an der Reaktion von Kapitän Manuel Ganahl. „Ich konnte es gar nicht glauben“, sagte der Eishockeyspieler. Von diesem Erlebnis werde er noch seinen Urenkeln erzählen. Auch Präsident Herbert Jerich zeigte sich tief beeindruckt. „Es waren unglaubliche Momente. Diese Gefühle lassen sich nicht beschreiben, die muss man selbst erlebt haben“, schilderte er nach der Begegnung. Für die Graz99ers war der Termin auch aus einem anderen Grund bemerkenswert: Sie waren die erste österreichische Eishockeymannschaft, die von einem Papst empfangen wurde. Laut den Angaben des Klubs waren zuvor erst drei österreichische Sportdelegationen zu einem vergleichbaren Besuch eingeladen worden.

Von der Meisterschaft zum Papst

Hinter den Graz99ers liegt eine außergewöhnliche Zeit. In der vergangenen Saison holte der Klub erstmals den Meistertitel in der ICE Hockey League. Nun folgte mit dem Empfang im Vatikan ein weiterer Höhepunkt, diesmal abseits der Eisfläche. General Manager Bernd Vollmann sprach nach dem Treffen von großer Dankbarkeit. Dass die Leistungen der Graz99ers auf diese Weise wahrgenommen und gewürdigt würden, sei zugleich eine besondere Motivation für die weitere Arbeit. Nach dem Besuch beim Papst richtet sich der Blick der Grazer wieder auf das sportliche Geschehen. Schließlich wartet auf den amtierenden Meister die Herausforderung, seinen Titel zu verteidigen.