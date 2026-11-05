SK Sturm Graz vor wichtigem Europa-League-Duell: Ein Sieg muss her

Heute Abend (5. November) wird es für den SK Sturm Graz wieder international ernst. Um 21 Uhr empfangen die Schwarz-Weißen den slowenischen Meister Celje im Stadion Graz-Liebenau. Für die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch ist die Ausgangslage klar: Soll der Traum vom Einzug in die K.o.-Phase der Europa League weiterleben, müssen möglichst drei Punkte her. Die Grazer haben ein ehrgeiziges Ziel vor Augen. Sie wollen sich unter den besten 24 Mannschaften der Ligaphase platzieren und damit den Sprung in die nächste Runde schaffen.

Heimstärke als große Hoffnung

Mut macht vor allem die beeindruckende Bilanz vor eigenem Publikum. Von den vergangenen 18 Pflichtspielen im eigenen Stadion verlor Sturm lediglich eines. Zehn Partien konnten die Grazer gewinnen, sieben endeten unentschieden. Die einzige Niederlage setzte es gegen Fenerbahce in der Champions-League-Qualifikation. Diese Stärke soll auch gegen Celje zum entscheidenden Faktor werden. Trainer Fabio Ingolitsch setzt dabei nicht nur auf die Leistung seiner Mannschaft, sondern auch auf die Unterstützung von den Rängen. Die Spieler müssten von Beginn an Energie und Leidenschaft zeigen, damit der Funke auf das Publikum überspringe. Allerdings deutet sich eine vergleichsweise geringe Zuschauerzahl an. Bis Mittwoch waren rund 11.700 Tickets verkauft. Zum Vergleich: Beim bisherigen Europa-League-Heimspiel mit dem geringsten Zuschauerzuspruch gegen Stade Rennes waren es 13.109 Besucher.

Besonderes Duell für Sturm-Kapitän

Für Jon Gorenc Stankovic hat die Begegnung eine zusätzliche Bedeutung. Der Sturm-Kapitän stammt selbst aus Slowenien und trifft damit auf einen Verein aus seiner Heimat. Trotz des dichten Spielplans blickt der 29-Jährige mit Vorfreude auf das Duell. Die hohe Belastung sei zwar spürbar, doch für ihn überwiege weiterhin die Freude am Fußball. Stankovic gehört zu den Dauerbrennern im Grazer Kader: Von bislang 1.800 möglichen Spielminuten absolvierte er 1.639. Gegen Celje erwartet der Kapitän eine schwierige Partie. Entscheidend werde sein, dass Sturm selbstbewusst auftrete und seine Stärken auf den Platz bringe.

Gegner Celje steht unter Druck

Auch für die Gäste aus Slowenien verlief die bisherige Europa-League-Saison nicht nach Wunsch. Celje konnte bislang lediglich einen Punkt holen. Diesen gab es beim 2:2 gegen Salzburg. Sturm-Trainer Ingolitsch sieht im heutigen Heimspiel eine große Gelegenheit, dem eigenen Ziel näherzukommen. Ein Sieg würde die Chancen auf das Erreichen der K.o.-Phase verbessern. Anpfiff ist heute um 21 Uhr im Stadion Graz-Liebenau. Die Begegnung wird live auf ServusTV und Sky übertragen.