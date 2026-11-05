Nach zwei Pleiten: Am Thalersee folgt jetzt der nächste Paukenschlag

Beim Restaurant am Thalersee kehrt keine Ruhe ein. Nach zwei Insolvenzen innerhalb weniger Jahre gibt es nun den nächsten Einschnitt: Die Holding Graz hat den Vertrag mit dem Betreiber vorzeitig beendet. Wie es jetzt weitergeht.

Eigentlich sollte das Restaurant am Thalersee nach seiner umfassenden Neugestaltung zu einem beliebten Treffpunkt für Ausflügler werden.

Eigentlich sollte das Restaurant am Thalersee nach seiner umfassenden Neugestaltung zu einem beliebten Treffpunkt für Ausflügler werden.

Eigentlich sollte das Restaurant am Thalersee nach seiner umfassenden Neugestaltung zu einem beliebten Treffpunkt für Ausflügler werden, 5 Minuten hat berichtet: Neustart am Thalersee: Restaurant öffnet trotz Insolvenz wieder. Doch seit der Wiedereröffnung im Jahr 2022 kommt der Gastronomiebetrieb nicht dauerhaft zur Ruhe. Nach zwei Insolvenzen steht nun der nächste Betreiberwechsel bevor. Wie die Kleine Zeitung berichtet, hat die Holding Graz den Vertrag mit dem derzeitigen Restaurantbetreiber Anfang November vorzeitig aufgelöst. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits.

Holding Graz nennt Grund für Vertragsauflösung

Hinter der Entscheidung stehen laut Holding Graz Probleme bei der Einhaltung vertraglicher Vereinbarungen. Das Unternehmen teilte mit, dass der bisherige Betreiber über einen längeren Zeitraum seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei. Welche konkreten Verpflichtungen betroffen waren, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor. Eine Stellungnahme des Restaurantbetreibers lag zunächst ebenfalls nicht vor. Für Besucher des Thalersees gibt es vorerst allerdings Entwarnung: Das Restaurant soll bis auf Weiteres geöffnet bleiben. Eine unmittelbare Schließung ist demnach nicht vorgesehen.

Bereits zwei Insolvenzen seit der Neueröffnung

Der erneute Betreiberwechsel reiht sich in eine schwierige Entwicklung ein. Rund sieben Millionen Euro investierten die Stadt Graz und die Holding Graz in die Neuerrichtung des Restaurants, das 2022 seine Türen öffnete. Doch bereits im Februar 2024 mussten die ersten Pächter des damaligen „Waldcafés“ Insolvenz anmelden, 5 Minuten hat berichtet: Wegen Insolvenz: Thalersee-Café schließt. Anfang 2026 folgte die nächste Pleite: Auch die Nachfolger wurden insolvent. Der Gastronomiebetrieb wurde dennoch weitergeführt. Nun steht das Lokal erneut vor einer ungewissen Zukunft, zumindest was die langfristige Bewirtschaftung betrifft.

Neuer Pächter für Restaurant und Bootsverleih gesucht

Die Holding Graz hat bereits eine neue Ausschreibung veröffentlicht. Gesucht wird ein Unternehmer, der künftig nicht nur das Restaurant betreibt, sondern auch den Boots- und Schlittschuhverleih sowie die Bewirtschaftung des Parkplatzes übernimmt. Dabei legt die Holding besonderen Wert auf ein Konzept, das zum Naherholungsgebiet passt. Die künftige Nutzung soll möglichst schonend und nachhaltig erfolgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 08:14 Uhr aktualisiert