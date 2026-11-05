Nach Akademikerball in Graz: Sieben Schuldsprüche, aber kein Raub

Nach dem Grazer Akademikerball 2025 wurde ein Mann schwer verletzt. Sieben Personen mussten sich deshalb wegen schweren Raubes vor Gericht verantworten. Nun ist das Urteil gefallen. Entscheidend war die Frage nach der Gewalt.

Ein gestohlener Burschenschafterhut, ein schwer verletzter Mann und sieben Angeklagte: Der Vorfall nach dem Grazer Akademikerball im Jänner 2025 hat die Justiz über viele Monate beschäftigt. Am Mittwoch (4. November) fiel am Landesgericht Graz schließlich das Urteil. Alle sieben Angeklagten wurden schuldig gesprochen, allerdings nicht wegen des ursprünglich angeklagten schweren Raubes.

Couleur-Kappe vom Kopf genommen

Wie 5 Minuten bereits berichtete, war ein damals 60-jähriger Ballbesucher in der Nacht auf den 26. Jänner 2025 gemeinsam mit seiner Frau auf dem Heimweg, hier nachzulesen: Prozessstart in Graz: Couleur-Kappen-Raub nach Akademikerball. Am Andreas-Hofer-Platz wurde ihm seine Couleur-Kappe vom Kopf genommen. Der Mann stürzte und erlitt sieben Rippenbrüche. Zwei der Angeklagten hatten eingeräumt, an der Wegnahme der Kappe beteiligt gewesen zu sein. Dass sie den Mann geschlagen, gestoßen oder anderweitig körperlich angegriffen hätten, bestritten sie jedoch.

Gutachten brachte keine eindeutigen Beweise

Im Verfahren ging es vor allem darum, wie der 60-Jährige zu Sturz gekommen war. Um diese Frage zu klären, wurden unter anderem Aufnahmen einer Überwachungskamera untersucht. Ein technischer Sachverständiger hatte das vorhandene Videomaterial bearbeitet und die erkennbaren Bewegungen analysiert. Die Aufnahmen waren allerdings zu unscharf, um den genauen Ablauf zweifelsfrei rekonstruieren zu können. Ob einer der Angeklagten Gewalt angewendet hatte, ließ sich daraus weder bestätigen noch ausschließen. Auch eine gerichtsmedizinische Sachverständige konnte die Ursache des Sturzes nicht eindeutig bestimmen. Die Rippenbrüche seien durch einen heftigen Aufprall entstanden. Ob der Mann zuvor angerempelt worden war, gestolpert war oder beim Griff nach seiner Kappe das Gleichgewicht verloren hatte, blieb offen.

Staatsanwaltschaft hielt an Raubvorwurf fest

Die Staatsanwaltschaft vertrat weiterhin die Ansicht, dass die Angeklagten gemeinsam gehandelt hätten. Zwei Personen sollen die Kappe weggenommen haben, während die übrigen Beteiligten nach Darstellung der Anklage unterstützende Aufgaben übernommen hätten. Die Verteidigung widersprach insbesondere dem Vorwurf der Gewaltanwendung. Sie verwies darauf, dass weder das Videomaterial noch die medizinischen Untersuchungen einen entsprechenden Nachweis erbracht hätten. Das Gericht kam schließlich zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine Verurteilung wegen schweren Raubes nicht ausreichend bewiesen waren. Der Vorwurf des Raubes führte daher zu Freisprüchen.

Bedingte Haftstrafen für alle sieben Angeklagten

Straflos blieb der Vorfall dennoch nicht. Der Erstangeklagte wurde wegen Diebstahls und fahrlässiger Körperverletzung zu zwei Monaten Haft verurteilt. Die sechs weiteren Angeklagten erhielten wegen Beteiligung am Diebstahl jeweils einen Monat Haft. Alle sieben Freiheitsstrafen wurden für eine Probezeit von drei Jahren bedingt nachgesehen. Die Verurteilten müssen die Haft somit nicht antreten, sofern die entsprechenden Bewährungsbedingungen eingehalten werden. Zusätzlich wurden insgesamt 2.000 Euro Schmerzengeld sowie 100 Euro Schadenersatz für die entwendete Kappe zugesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.