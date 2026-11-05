Nach Messer- und Axtattacke auf 45-Jährige in Graz: Kundgebung geplant

Nach dem schweren Angriff auf eine 45-jährige Frau in Graz-Geidorf ist für Sonntag eine Kundgebung geplant. Am Geidorfplatz wollen die Teilnehmer ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen.

Die schwere Gewalttat vom Montag (2. November) in Graz-Geidorf hat nun auch eine öffentliche Reaktion zur Folge. Für kommenden Sonntag, den 8. November, ruft der Verein Nelke zu einer Kundgebung gegen Gewalt an Frauen auf. Beginn ist um 17 Uhr am Geidorfplatz. Die Veranstaltung soll ein Zeichen der Solidarität mit der betroffenen Frau, ihren Angehörigen und anderen von Gewalt betroffenen Frauen setzen. Gleichzeitig wollen die Organisatorinnen auf die Notwendigkeit eines wirksamen Gewaltschutzes aufmerksam machen.

45-Jährige mit Messer und Axt attackiert

Hintergrund ist ein schwerer Angriff, der sich am Montag in Graz-Geidorf ereignet hatte. Eine 45-jährige Frau wurde dabei mit einem Küchenmesser und einer Axt angegriffen und lebensgefährlich verletzt, 5 Minuten hat berichtet: Messer- und Axtattacke in Graz-Geidorf: Frau (45) kämpft um ihr Leben. Als Tatverdächtiger wurde ein 37-jähriger Nachbar der Frau noch am Tatort festgenommen. Nach bisherigen Informationen dürfte die Verletzte überleben, ein länger schwelender Nachbarschaftskonflikt dürfte eine Rolle gespielt haben. Die Ermittlungen laufen derzeit auf Hochtouren.

Verein fordert besseren Schutz für Frauen

Der Verein Nelke möchte die Kundgebung auch nutzen, um auf grundsätzliche Probleme beim Schutz vor Gewalt aufmerksam zu machen. Die Organisatorinnen sprechen sich gegen Kürzungen im Gewaltschutz aus und fordern bessere Präventionsmaßnahmen sowie ausreichende Unterstützung für betroffene Frauen. Darüber hinaus verlangen sie eine konsequente strafrechtliche Aufarbeitung der Tat. Auch die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Gewalt gegen Frauen soll aus Sicht des Vereins stärker in den Vordergrund rücken. Zu den Forderungen gehört außerdem, Femizide künftig als eigenen Straftatbestand gesetzlich zu verankern. Damit sind Tötungen von Frauen aufgrund ihres Geschlechts gemeint.