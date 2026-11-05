„Gesundheit darf keine Frage der Geldtasche sein“: Grazer Modell geehrt

In Graz gibt es eine Gesundheitsberatung, die auch ohne Versicherung kostenlos hilft. Nach drei Jahren zieht die Gesundheitsdrehscheibe Bilanz: Das Modell findet international Beachtung und wurde mit dem SALUS-Preis ausgezeichnet.

Wer gesundheitliche Probleme hat, braucht nicht immer nur einen Arzttermin. Manchmal fehlt das Geld, manchmal die Krankenversicherung. Andere wissen nicht, an welche Stelle sie sich mit ihren Beschwerden wenden sollen oder benötigen Unterstützung bei einer chronischen Erkrankung. Genau hier setzt die Gesundheitsdrehscheibe der Stadt Graz an. Seit drei Jahren hilft sie Menschen dabei, passende Angebote zu finden und gesundheitliche Schwierigkeiten zu bewältigen. Nun zieht die Einrichtung Bilanz und kann auf eine Auszeichnung sowie internationales Interesse verweisen.

Hilfe auch ohne Krankenversicherung

Die Gesundheitsdrehscheibe in der Annenstraße 28 steht grundsätzlich allen Grazerinnen und Grazern offen. Die Beratung ist kostenlos, auf Wunsch anonym und auch ohne Krankenversicherung möglich. Wer Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache hat, kann Dolmetschleistungen in mehr als 50 Sprachen in Anspruch nehmen. Das Angebot geht über eine einmalige Beratung hinaus. Zum Team gehören unter anderem diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte, Sozialarbeiterinnen, Psychotherapeutinnen, ein klinischer Psychologe und eine Physiotherapeutin. Sie unterstützen Menschen beispielsweise bei chronischen Erkrankungen, psychischen Belastungen oder Fragen zu Pflege und Sozialleistungen. Bei komplexeren gesundheitlichen Problemen ist auch eine längerfristige Begleitung möglich. Diese dauert üblicherweise vier bis sechs Monate und kann neben Beratungsgesprächen auch Sozialarbeit, Psychotherapie oder Physiotherapie umfassen.

Grazer Gesundheitsmodell findet internationale Beachtung

Mit dem Abschluss des EU-Projekts „Health for All“ liegt nun eine Bilanz der vergangenen drei Jahre vor. Von September 2023 bis August 2026 arbeitete Graz gemeinsam mit Partnerorganisationen aus Slowenien und Kärnten daran, Gesundheitsangebote leichter zugänglich zu machen. Für die Stadt Graz sind im Rahmen des Projekts EU-Fördermittel in Höhe von 432.000 Euro vorgesehen. Die Zusammenarbeit hatte auch konkrete Ergebnisse außerhalb Österreichs: In Slowenien wurden drei zusätzliche Gesundheitsförderungszentren aufgebaut. Darüber hinaus entstanden mehrsprachige Orientierungshilfen und Angebote für Menschen, die beim Zugang zur Gesundheitsversorgung besondere Schwierigkeiten haben. Das Grazer Modell wurde unter anderem bei einer Konferenz des WHO-Netzwerks „Regions for Health“ vorgestellt. Auch bei der Abschlusskonferenz „Highway to Health“ im Juni 2026 in Graz fand der Ansatz internationale Beachtung.

©Stadt Graz/Rettenbacher Von rechts nach links: Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer, Gesundheitsamtsleiterin Eva Winter, Virginia Argarate, Mirjam Purkarthofer, Izeta Mulaibisevic und Helmut Steinkellner vom Projektteam „Health for All“, Keynote-Speakerin Lisz Hirn, Leiterin der Gesundheitsdrehscheibe Angela Koch und Keynote-Speaker Dan Hopewell.

Auszeichnung für Grazer Gesundheitsdrehscheibe

Eine weitere Anerkennung folgte Ende Oktober: Die Gesundheitsdrehscheibe erhielt den Steirischen Qualitätspreis Gesundheit „SALUS“ 2026 in der Kategorie Gesundheitsförderung. Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer (KPÖ) sieht darin eine Bestätigung des eingeschlagenen Weges. „Gesundheit darf keine Frage der Geldtasche sein“, betont er. Die Einrichtung solle Menschen unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten einen möglichst einfachen Zugang zu Unterstützung bieten. Mit dem Ende des EU-Projekts verschwindet das Angebot nicht. Die Gesundheitsdrehscheibe bleibt als dauerhafte Anlaufstelle in Graz bestehen. Die bisherigen Projektpartner haben zudem eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre Zusammenarbeit fortzusetzen. Ein weiteres Thema steht bereits fest: Im neuen EU-Projekt „Heat-Resilient Cities“ wird sich die Gesundheitsdrehscheibe auch mit den gesundheitlichen Folgen zunehmender Hitze beschäftigen.

So können Grazer das kostenlose Angebot nutzen

Wer Unterstützung benötigt, kann die Gesundheitsdrehscheibe in der Annenstraße 28 in Graz ohne vorherige Terminvereinbarung aufsuchen. Die offene Beratung findet von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 12 Uhr statt. Zusätzlich ist die Einrichtung montags von 13 bis 16 Uhr für persönliche Beratungen geöffnet. Telefonisch ist das Team unter 0316 872-3999 erreichbar: Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr sowie Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr. Anfragen sind auch per E-Mail an gesundheitsdrehscheibe@stadt.graz.at möglich. Das Angebot richtet sich nicht nur an Menschen mit akuten gesundheitlichen Problemen. Auch wer Fragen zu Ernährung, Bewegung, Stress oder Einsamkeit hat, kann sich beraten lassen. Für ältere und chronisch kranke Menschen im Bezirk Lend gibt es zudem Angebote im Rahmen des Community Nursing, darunter präventive Hausbesuche. Weitere Informationen sowie das neue Projektmagazin „Gesundheit für alle“ sind auf der Website der Stadt Graz unter www.graz.at/gesundheitsdrehscheibe abrufbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert