Premiere bei Holding Graz: Erstmals Frau an der Aufsichtsratsspitze

Bei der Holding Graz gibt es eine Premiere: Erstmals steht eine Frau an der Spitze des Aufsichtsrats. Ina Bergmann wurde am Donnerstag zur Vorsitzenden gewählt. Gleichzeitig wird das Gremium deutlich verkleinert.

Bei der Holding Graz werden die Karten im Aufsichtsrat neu gemischt. Am Donnerstag hat sich das Kontrollgremium des städtischen Unternehmens neu konstituiert. Dabei fiel eine Entscheidung, die es in der Geschichte der Holding bislang nicht gegeben hat: Mit Ina Bergmann übernimmt erstmals eine Frau den Vorsitz. Ihre Stellvertreterin wird die frühere Grazer Vizebürgermeisterin Lisa Rücker. Doch nicht nur personell verändert sich der Aufsichtsrat. Im Zuge der Sparmaßnahmen der Stadt Graz wird auch die Zahl seiner Mitglieder deutlich reduziert.

Erstmals zwei Frauen an der Spitze

Die neue Vorsitzende Ina Bergmann war zuvor Klubobfrau der Grazer KPÖ. Dass sie nun den Vorsitz im Aufsichtsrat der Holding Graz übernimmt, wird von ihrer Partei ausdrücklich begrüßt. „Besonders stolz sind wir darauf, dass mit unserer ehemaligen Klubobfrau Ina Bergmann erstmals eine Frau Vorsitzende im Aufsichtsrat der Holding Graz ist“, erklärt KPÖ-Klubobfrau Sahar Mohsenzada. Neben Bergmann und ihrer Stellvertreterin Lisa Rücker gehören künftig auch Christian Buchmann, Michael Fiammengo und Clemens Gasser dem Gremium an. Die Interessen der Beschäftigten vertreten Zentralbetriebsratsvorsitzender Horst Schachner sowie Michaela Munter und Wolfgang Rucker.

Holding-Aufsichtsrat schrumpft von 15 auf acht Mitglieder

Die Neubesetzung ist Teil eines größeren Umbaus bei den städtischen Beteiligungen. Die Grazer Regierungskoalition aus KPÖ und Grünen will im Zuge der Budgetkonsolidierung auch bei den Aufsichtsräten sparen. Stadtweit wird die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von bisher 84 auf 57 reduziert. Das entspricht einem Rückgang um rund ein Drittel. Besonders deutlich fällt die Verkleinerung bei der Holding Graz aus: Statt bisher 15 Personen gehören dem Aufsichtsrat künftig nur noch acht Mitglieder an. Fünf werden von der Stadt entsandt, drei vertreten die Belegschaft. Auch bei anderen städtischen Unternehmen werden die Gremien verkleinert. So sinkt die Mitgliederzahl im Aufsichtsrat der Grazer Bau- und Grünlandsicherungsgesellschaft (GBG) von 14 auf acht. Der Aufsichtsrat der ITG wird überhaupt aufgelöst, da dort bereits ein Beirat besteht.

Warum der Aufsichtsrat für Graz wichtig ist

Die Holding Graz ist für zahlreiche Dienstleistungen verantwortlich, die den Alltag der Grazerinnen und Grazer betreffen. Dazu zählen unter anderem der öffentliche Verkehr, die Abfallwirtschaft und weitere kommunale Aufgaben. Der Aufsichtsrat führt diese Bereiche nicht selbst. Er kontrolliert vielmehr die Unternehmensführung und begleitet wichtige strategische Entscheidungen. Gerade angesichts der angespannten finanziellen Situation der Stadt kommt dem Gremium damit eine wichtige Kontrollfunktion zu. Die Stadt Graz arbeitet derzeit an mehreren Maßnahmen, um ihren Haushalt in den kommenden Jahren zu konsolidieren.

Stadt Graz will mehr Frauen in Aufsichtsräten

Mit der Wahl Bergmanns rückt auch die Geschlechterverteilung in den städtischen Kontrollgremien in den Mittelpunkt. Bereits 2022 hat der Grazer Gemeinderat beschlossen, dass mindestens 40 Prozent der Aufsichtsratssitze mit Frauen besetzt werden sollen. Langfristig strebt die Stadt eine gleichmäßige Verteilung zwischen Frauen und Männern an. Im neuen Aufsichtsrat der Holding Graz sind drei der acht Mitglieder Frauen. Das entspricht einem Anteil von 37,5 Prozent. Damit liegt das Gremium rechnerisch knapp unter der 2022 festgelegten 40-Prozent-Marke.