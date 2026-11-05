Grazer Notschlafstelle zu 102 Prozent ausgelastet: Sorge vor Winter

Für Menschen ohne eigenes Zuhause können die kommenden Monate besonders schwierig werden. Wenn die Temperaturen sinken, wird ein warmer Schlafplatz zur dringenden Notwendigkeit. Doch schon jetzt stoßen manche Hilfseinrichtungen in Graz an ihre Grenzen. Wie angespannt die Situation ist, zeigen neue Zahlen der VinziWerke: Die Grazer Notschlafstelle VinziTel verzeichnete über das vergangene Jahr eine Auslastung von 102 Prozent. Am Donnerstag stellten Caritas, VinziWerke sowie Vertreter von Stadt und Land ihre Maßnahmen für den bevorstehenden Winter vor. Dabei wurde deutlich: Die Hilfsorganisationen rechnen mit einer weiteren Verschärfung der Lage.

©Neuhold Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler, Geschäftsführerin der VinziWerke und Bürgermeisterin Elke Kahr.

„Die Gefahr steigt, dass wir mehr Menschen auf der Straße sehen werden“

Die steigenden Kosten für Lebensmittel, Wohnen und Energie treffen Menschen mit geringem Einkommen besonders hart. Für die Hilfsorganisationen ist das längst im Alltag spürbar. Immer mehr Unterstützung wird benötigt, während die Probleme der Betroffenen komplexer werden. Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler warnt vor den möglichen Folgen. „Die Gefahr steigt, dass wir mehr Menschen auf der Straße sehen werden“, erklärte sie bei der Vorstellung der Winternothilfe. Besonders kritisch sieht sie die Diskussionen über mögliche Einschränkungen bei der Sozialhilfe, während gleichzeitig Wohn- und Energiekosten hoch bleiben. „Winterliche Kälte können wir nicht verhindern. Soziale Kälte, die Menschen in die Wohnungslosigkeit treibt, sehr wohl“, betont die Caritasdirektorin.

©Neuhold Mehr als 50 Freiwillige waren im Einsatz. Bei ihren Ausfahrten trafen sie 458-mal Menschen an, die sich im Freien aufhielten.

Grazer Notschlafstelle bereits überbelegt

Dass die Einrichtungen stark beansprucht werden, zeigen die Zahlen der VinziWerke. Die Notschlafstelle VinziTel in Graz erreichte über das vergangene Jahr eine Auslastung von 102 Prozent. Möglich war das nur durch zusätzliche Notbetten. Auch in anderen steirischen Einrichtungen ist die Nachfrage hoch. Abseits der beiden Häuser VinziNest und VinziSchutz verzeichneten die VinziWerke insgesamt 39.600 Nächtigungen bei einer Auslastung von 96 Prozent. Die beiden größten Notschlafstellen VinziNest und VinziSchutz konnten im Mai nach Sanierungsarbeiten an ihren Standort in der Maria-Stromberger-Gasse zurückkehren. Dort finden täglich rund 85 Menschen einen Schlafplatz und eine warme Mahlzeit. Doch auch für die Hilfsorganisation selbst ist die Situation schwierig. Die aufwendige Sanierung hat die finanziellen Reserven der VinziWerke aufgebraucht. „Die Not steigt weiterhin“, erklärt Geschäftsführerin Amrita Böker. Gleichzeitig würden der Beratungsaufwand und die Schwierigkeiten der Menschen zunehmen.

©Neuhold Die Notschlafstelle VinziTel in Graz erreichte über das vergangene Jahr eine Auslastung von 102 Prozent.

35 zusätzliche Schlafplätze für den Winter

Damit Menschen in den kalten Monaten nicht ohne Schutz bleiben, hat die Caritas ihre Winternothilfe neu organisiert. Von November bis Ende März stehen in Graz 35 zusätzliche Winternotschlafplätze zur Verfügung. Sie wurden in die bestehenden Einrichtungen integriert. In der Notschlafstelle Arche 38 am Eggenberger Gürtel gibt es 25 zusätzliche Plätze für Männer. Weitere zehn Winternotplätze stehen in der Einrichtung FranzisCa für Frauen zur Verfügung. Dort können auch Frauen mit Kindern aufgenommen werden. Auch die VinziWerke bereiten sich auf die kalte Jahreszeit vor. In ihren steirischen Einrichtungen werden zusätzliche Notbetten bereitgestellt. Insgesamt bieten die zehn Einrichtungen und Projekte der VinziWerke in der Steiermark bis zu 240 Menschen in unterschiedlichen Notsituationen Unterstützung und Unterkunft. Dazu kommen die zusätzlichen Notbetten für den Winter.

©Neuhold Wer in Graz einen obdachlosen Menschen bemerkt, der im Freien übernachtet, kann zwischen 18 und 24 Uhr unter 0676 880 15 8111 anrufen.

808 Anrufe beim Grazer Kältetelefon

Wie wichtig Hilfe von außen sein kann, zeigt die Bilanz des vergangenen Winters. Zwischen Herbst 2025 und Frühjahr 2026 wurde das Kältetelefon der Caritas insgesamt 808-mal angerufen. Mehr als 50 Freiwillige waren im Einsatz. Bei ihren Ausfahrten trafen sie 458-mal Menschen an, die sich im Freien aufhielten. In 408 Fällen verteilten sie warmen Tee und kleine Snacks. Außerdem wurden 86 Pakete mit Schlafsäcken, Isomatten und warmer Kleidung ausgegeben. In 19 Fällen gelang es, Menschen in eine Notschlafstelle zu vermitteln. Auch heuer ist das Kältetelefon wieder eine wichtige Anlaufstelle. Wer in Graz einen obdachlosen Menschen bemerkt, der im Freien übernachtet, kann zwischen 18 und 24 Uhr unter 0676 880 15 8111 anrufen. Ehrenamtliche Helfer versuchen anschließend, Kontakt zu der betroffenen Person aufzunehmen und einen Schlafplatz anzubieten. Wird dieser nicht angenommen, können sie bei Bedarf zumindest mit warmer Kleidung, Schlafsäcken, Decken oder Tee helfen.

„Ein warmer Zufluchtsort ist kein Privileg“

Auch die Stadt Graz beteiligt sich an den Maßnahmen zur Winternothilfe. Bürgermeisterin und Sozialstadträtin Elke Kahr (KPÖ) betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen den Hilfsorganisationen und der öffentlichen Hand sei. „Ein warmer und sicherer Zufluchtsort ist kein Privileg, sondern ein menschliches Grundbedürfnis“, erklärt Kahr. Neben den Notschlafstellen stehen auch weitere Hilfsangebote zur Verfügung. Die Caritas versorgt Menschen tagsüber unter anderem in der Bahnhofsmission und im Marienstüberl. Der VinziBus verteilt täglich Essen an Menschen in Not, unter anderem am Augarten, am Jakominiplatz und beim Grazer Hauptbahnhof. Die Hilfsorganisationen wollen damit verhindern, dass Menschen in Graz während der kalten Monate ohne Unterstützung bleiben. Gleichzeitig machen sie deutlich, dass kurzfristige Hilfe allein das Problem der Wohnungslosigkeit nicht lösen kann.