Brand in Grazer Wohnung: Eine Person im Krankenhaus, Hund entkommt

Ein Feuer in einer Wohnung im dritten Stock der Grazer Ankerstraße hat am Donnerstagvormittag die Berufsfeuerwehr beschäftigt. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Hund konnte sich rechtzeitig ins Freie retten.

Ein Brand in einer Wohnung im dritten Obergeschoß hat am Donnerstagvormittag die Grazer Berufsfeuerwehr auf den Plan gerufen. In der Ankerstraße war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Zwei Menschen mussten vom Rettungsdienst betreut werden, eine Person wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Hund befand sich in der betroffenen Wohnung. Er konnte diese noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

©BF Graz wei Menschen mussten vom Rettungsdienst betreut werden, eine Person wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehr verhindert weitere Rauchausbreitung

Als die Einsatzkräfte eintrafen, machten sie sich umgehend an die Brandbekämpfung. Unter schwerem Atemschutz gingen Feuerwehrleute mit einer Löschleitung gegen die Flammen vor. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Gleichzeitig galt es, eine Ausbreitung des Rauchs im Stiegenhaus zu verhindern. Dafür setzte die Berufsfeuerwehr zwei Hochleistungslüfter ein, mit denen das Stiegenhaus rauchfrei gehalten wurde. Insgesamt standen 23 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Wohnung nach Brand nicht mehr bewohnbar

Für die Bewohner der betroffenen Wohnung hat das Feuer erhebliche Folgen: Die Räume sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Wie groß der entstandene Schaden ist, wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Zwei Personen wurden im Zuge des Einsatzes vom Rettungsdienst versorgt. Eine davon musste ins Krankenhaus gebracht werden. Nähere Informationen zu möglichen Verletzungen liegen derzeit nicht vor. Glück hatte hingegen ein Hund, der sich ebenfalls in der Brandwohnung aufgehalten hatte. Das Tier konnte die Wohnung noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Wie es zu dem Feuer im dritten Obergeschoß kommen konnte, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die Berufsfeuerwehr Graz konnte den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen, die betroffene Wohnung bleibt vorerst jedoch unbewohnbar.