Dieses Auto in Graz startet erst, wenn drei Menschen darin sitzen

Ein Auto, das sich weigert, mit nur einer Person loszufahren? Genau das gibt es jetzt in Graz. Künstler Jakob Glasner hat einen Škoda so umgebaut, dass er erst mit mindestens drei Insassen startet.

Einsteigen, anschnallen, Motor starten, normalerweise braucht es dafür nur eine Person. Bei einem besonderen Auto in Graz funktioniert das allerdings nicht. Wer mit dem umgebauten Škoda des österreichischen Künstlers Jakob Glasner losfahren möchte, muss sich zuerst Mitfahrer suchen. Mindestens drei Menschen müssen im Fahrzeug sitzen, bevor der Motor überhaupt anspringt. Hinter der ungewöhnlichen Idee steckt ein Kunstprojekt, das unser alltägliches Mobilitätsverhalten hinterfragen soll. Am Mittwoch wurde Glasner dafür mit dem Umwelt-Kunst-Preis 2026 des Kunsthauses Graz ausgezeichnet.

©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek Gert Heigl (Vorstandsvorsitzender Holding Graz), Christoph Tengg (SERVUS ABFALL), Frank Dicker (Geschäftsführer SERVUS ABFALL), Jakob Glasner (Künstler und Umwelt-Kunst-Preisträger 2026), Harald Posch (Geschäftsführer SERVUS ABFALL), Andreja Hribernik (Direktorin Kunsthaus Graz), Hans Roth (AR-Vorsitzender) und Stefanie Köberl (Saubermacher Österreich). v.l.,

Alleine fahren? Bei diesem Auto unmöglich

Das Fahrzeug trägt den Namen „OMNICAR – Short Circuiting Petro Modernity“. Für sein Projekt hat Glasner das Zündsystem eines gewöhnlichen Škoda verändert. Die Sitzsensoren sind über einen kleinen programmierbaren Computer, einen sogenannten Arduino, mit dem Startmechanismus verbunden. Erst wenn mindestens drei Personen im Auto Platz genommen haben, wird die Zündung freigegeben. Solange das nicht der Fall ist, bleibt das Fahrzeug stehen. Damit aber nicht genug: Auf dem Dach befindet sich eine LED-Anzeige, auf der das geplante Fahrtziel zu sehen ist. Andere Menschen können dadurch erkennen, wohin die Reise gehen soll. Im Innenraum zeigt ein beleuchtetes Schild mit der Aufschrift „UNTERLAST“ an, wenn noch Mitfahrer fehlen. Was im normalen Straßenverkehr selbstverständlich ist, jederzeit alleine losfahren zu können, wird bei diesem Auto zur Verhandlungssache.

©Kunsthaus Graz/J.J. Kucek CEO Gert Heigl (Holding Graz), Vizebürgermeisterin Judith Schwentner, Künstler Jakob Glasner, Kommerzialrat Hans Roth (Saubermacher) bei der Verleihung des Umwelt-Kunst-Preises am 4. November.

Idee entstand aus persönlichen Erfahrungen

Für Jakob Glasner hat das Projekt auch einen persönlichen Hintergrund. Der Künstler ist auf dem Land aufgewachsen, wo öffentliche Verkehrsmittel nicht immer verfügbar waren. Schon als Kind war er deshalb häufig darauf angewiesen, dass ihn andere Menschen mitnahmen. Heute lebt er in der Stadt und nutzt selbst Carsharing. Mit seinem Kunstprojekt möchte er zeigen, wie sehr unsere Mobilität von Gewohnheiten geprägt ist und welche Möglichkeiten gemeinschaftliche Nutzung bieten könnte. „Aufgewachsen am Land, ohne Anbindung an den öffentlichen Verkehr, war ich häufig auf Mitfahrgelegenheiten angewiesen“, erzählt Glasner. Mit seinem Projekt möchte er nun weitere Menschen zum Mitfahren bewegen. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um einen neuen Mobilitätsdienst. Das Auto ist Teil einer künstlerischen Auseinandersetzung mit Individualverkehr, Ressourcenverbrauch und der Frage, wie wir künftig unterwegs sein wollen.

Aus 48 internationalen Projekten ausgewählt

Mit seiner Idee konnte sich Glasner gegen zahlreiche andere Einreichungen durchsetzen. Insgesamt 48 Projekte aus dem In- und Ausland wurden für den Umwelt-Kunst-Preis 2026 eingereicht. Die Jury, der unter anderem die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner sowie die Kunsthaus-Vertreterinnen Katrin Bucher Trantow und Katia Huemer angehörten, entschied sich für „OMNICAR“. Die Auszeichnung wurde am 4. November im Rahmen des Umweltpreises der Stadt Graz und des „Markts der Zukunft“ verliehen.

Auch Grazer Pride-Veranstaltung ausgezeichnet

Bei der Verleihung gab es noch eine weitere Auszeichnung für ein Grazer Projekt. Die RosaLila PantherInnen erhielten einen Grazer Umweltpreis für ihr Mülltrennungskonzept beim CSD-Parkfest. Seit 2025 setzt der Verein bei der Veranstaltung auf betreute Sammelstationen und mobile Teams. Diese helfen den Besucherinnen und Besuchern dabei, Abfälle direkt vor Ort richtig zu trennen. Nach Angaben der RosaLila PantherInnen lag der Restmüllanteil dadurch bei weniger als 20 Prozent. Der Verein berichtet außerdem, dass die Holding Graz bereits an einem Tarifmodell arbeite, das konsequente Mülltrennung bei Veranstaltungen belohnen soll.

Hier kann man das ungewöhnliche Auto sehen

Wer sich selbst ein Bild von Glasners Idee machen möchte, hat dazu bereits am Freitag (6. November) Gelegenheit. Im Rahmen des „Markts der Zukunft“ stellt der Künstler sein Projekt zwischen 14 und 17 Uhr vor. Darüber hinaus ist Glasner während der Projektlaufzeit jeden Freitag von 15 bis 16 Uhr persönlich beim OMNICAR vor dem Kunsthaus Graz anzutreffen. Interessierte können dort mit ihm über das Projekt und mögliche gemeinsame Fahrten sprechen. Ob eine Fahrt zustande kommt, hängt allerdings auch davon ab, ob sich genügend Menschen für dieselbe Strecke finden.