Neue Baugesetze: Stadt Graz sieht Planung für 9.300 Grundstücke in Gefahr

Das geplante Deregulierungspaket des Landes könnte Graz bei der Gestaltung neuer Stadtviertel stark einschränken. Rund 9.300 Grundstücke, jährlich bis zu 1.000 zusätzliche Jungbäume und sogar der Schutz des UNESCO-Welterbes stehen aus Sicht der Stadt auf dem Spiel.

Das geplante Deregulierungspaket des Landes könnte Graz bei der Gestaltung neuer Stadtviertel stark einschränken. Rund 9.300 Grundstücke, jährlich bis zu 1.000 zusätzliche Jungbäume und sogar der Schutz des UNESCO-Welterbes stehen aus Sicht der Stadt auf dem Spiel.

Das geplante Deregulierungspaket der schwarz-blauen Landesregierung sorgt in Graz für Kritik. Die Stadt befürchtet, künftig weniger Einfluss darauf zu haben, wo Gebäude, Straßen, Wege und Grünflächen entstehen. Auch der Schutz der historischen Altstadt könnte geschwächt werden. „Natürlich wollen auch wir einfachere und schnellere Bauverfahren. Aber was Schwarz-Blau hier vorlegt, ist in wesentlichen Teilen ein Baulobby-Paket“, kritisiert Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. Stadtbaudirektor Bertram Werle warnt ebenfalls: „Wenn wir jetzt die dafür notwendigen Werkzeuge verlieren, werden wir bei der Stadtentwicklung um Jahrzehnte zurückgeworfen.“

9.300 Grundstücke betroffen

Besonders weitreichend wären die Änderungen bei den Bebauungsplänen. Für rund 9.300 Grundstücke auf insgesamt 804 Hektar besteht derzeit eine noch nicht umgesetzte Bebauungsplanpflicht. Nach Analyse der Stadtplanung müsste Graz die offenen Pläne künftig innerhalb eines Jahres erstellen. Zum Vergleich: Zwischen 2021 und 2025 wurden insgesamt 100 Bebauungspläne beschlossen, also durchschnittlich 20 jährlich. Allein die gesetzlichen Verfahrensfristen dauern mehrere Monate. Werden die neuen Fristen nicht eingehalten, soll die Planpflicht automatisch entfallen. Gleichzeitig sollen die möglichen Inhalte der Pläne eingeschränkt werden. Stadtplanungsleiter Bernhard Inninger kritisiert: „Das ist keine sinnvolle Beschleunigung, sondern kommt einer faktischen Abschaffung der Bebauungsplanung als Instrument einer qualitätsvollen Stadtentwicklung gleich.“

Weniger neue Bäume

Auch für die Begrünung könnte das Paket erhebliche Folgen haben. Der bisherige Grazer Grünflächenfaktor, der Begrünung bei Bauprojekten berücksichtigt und Anreize für Baumpflanzungen sowie den Erhalt alter Bäume schafft, soll vollständig wegfallen. Im Jahr 2025 wurden dadurch 970 Neupflanzungen und 325 bestehende Bäume angerechnet. Laut Grünraumabteilung könnten künftig jährlich rund 800 bis 1.000 zusätzliche Jungbaumpflanzungen auf privaten Grundstücken ausbleiben. Statt der bisherigen Regeln soll eine landesweit einheitliche Obergrenze von 70 Prozent beim rechnerischen Versiegelungsgrad gelten. Strengere Vorgaben der Gemeinden wären dann nicht mehr möglich. „Die Folgen spüren die Menschen besonders an heißen Sommertagen“, warnt Grünraumleiter Robert Wiener. Schwentner kritisiert zudem, dass das Wort „Klimaschutz“ in den 114 Gesetzen des Pakets kein einziges Mal vorkomme.

Altstadt unter Druck

Neben den Neubauten ist auch die historische Grazer Altstadt betroffen. Die geplante Neuorganisation der Altstadtsachverständigenkommission könnte laut Stadtbaudirektion deren unabhängige Kontrollfunktion erheblich schwächen. Auch bestehende Bestimmungen zum Schutz des Wohnens in der Altstadt stehen zur Diskussion. Stadtbaudirektor und UNESCO-Welterbebeauftragter Bertram Werle warnt: „Damit setzen wir nicht nur den Schutz unserer historischen Altstadt aufs Spiel, sondern riskieren auch erhebliche Probleme für den UNESCO-Welterbestatus von Graz.“

Stadt fordert Änderungen

Die Stadt Graz spricht sich grundsätzlich für einfachere und schnellere Bauverfahren aus, fordert aber grundlegende Nachbesserungen. Bebauungspläne sollen weiterhin wirksam bleiben, Gemeinden eigene Grünraumstandards festlegen dürfen und die unabhängige Kontrolle im Altstadtschutz erhalten bleiben. Die zuständigen Fachabteilungen bieten dem Land dabei ihre Mitarbeit an. Im laufenden Begutachtungsverfahren will Graz konkrete Einwände einbringen und gemeinsam mit anderen Städten und Gemeinden Druck machen. Besonders die kurze Begutachtungsfrist stößt auf Kritik. „114 Gesetze in sechs Wochen Begutachtung, ohne die Städte und Gemeinden ausreichend einzubinden – das ist auch demokratiepolitisch höchst bedenklich“, so Schwentner. Sie stellt klar: „Graz darf nicht zum Spielball von Bauinteressen werden.“