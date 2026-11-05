Junkerpräsentation in Graz: Über 3.500 Besucher waren dabei

In der Grazer Stadthalle drehte sich am Mittwoch alles um den Steirischen Junker. Mehr als 3.500 Besucher verkosteten den neuen Jahrgang. Eine Neuerung sorgte dafür, dass bis Mitternacht gefeiert wurde.

Rund 100 steirische Junker-Winzer präsentierten am Mittwoch, dem 4. November 2026, ihre Jungweine in der Grazer Stadthalle. Mehr als 3.500 Besucher nutzten die Gelegenheit, den neuen Jahrgang zu verkosten und mit den Winzern ins Gespräch zu kommen. Unter den Gästen waren sowohl langjährige Junker-Fans als auch zahlreiche junge Weininteressierte. Eröffnet wurde der Abend von den Junker-Botschaftern sowie Vertretern aus Weinwirtschaft, Politik und Landwirtschaft.

Erstmals bis Mitternacht

Eine Neuerung gab es heuer auch beim Ablauf der Veranstaltung. Erstmals endete der Abend nicht mit der traditionellen Verkostung. Im Foyer der Grazer Stadthalle ging es anschließend mit Junker, Junker-Spritzer und Musik weiter. Bis Mitternacht stand dabei das gemeinsame Feiern im Mittelpunkt. Mit dem neuen Ausklang wollte die Wein Steiermark auch die Geselligkeit rund um den Steirischen Wein stärker hervorheben.

©Wein Steiermark/Werner Krug Mehr als 3.500 Besucher verkosteten in Graz den Steirischen Junker 2026. Rund 100 Winzer präsentierten ihre Jungweine. Erstmals wurde anschließend bis Mitternacht weitergefeiert.

So schmeckt der Neue

Doch wie präsentiert sich der Steirische Junker 2026 eigentlich? Der neue Jahrgang zeichnet sich durch seine frische, leichte und fruchtige Art aus. Dafür sorgten unter anderem gesunde, besonders aromatische Trauben. Geprägt wurde das Weinjahr von mediterranen Bedingungen, einer außergewöhnlich frühen Weinlese sowie warmen Tagen und kühlen Nächten während der Reifephase. Bei der Erntemenge wird mit einer guten Normalernte gerechnet.

Junge im Mittelpunkt

Neben dem Wein selbst spielte auch die nächste Generation eine wichtige Rolle. Die Wein Steiermark möchte mit der Junkerpräsentation gezielt junge Menschen für den Steirischen Wein begeistern. Begleitet wird der Junker 2026 dabei von den drei Botschaftern Lisa Narat-Zitz, Julia Perner und Daniel Loder-Taucher. Sie geben bei Veranstaltungen und in den sozialen Medien Einblicke in die Arbeit der Winzer. Dabei zeigen sie den Weg von der Weinlese über die Arbeit im Keller bis zum fertigen Junker.

©Wein Steiermark/Werner Krug Junker-BotschafterInnen Julia Perner, Daniel Loder-Taucher und Lisa Narat-Zitz.

Hier gibt es den Junker

Wer den neuen Jahrgang selbst probieren möchte, hat dazu noch einige Zeit Gelegenheit. Der Steirische Junker 2026 ist bis zum Faschingsdienstag erhältlich. Kaufen kannst du ihn direkt bei den Junker-Winzern ab Hof, im Handel und im Internet. Auch in der Gastronomie wird der junge Wein angeboten. Weitere Informationen gibt es unter www.steirischerjunker.at.