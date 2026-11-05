Winter in Graz: 35 zusätzliche Schlafplätze für Menschen in Not

Wenn die Temperaturen sinken, wird eine Nacht im Freien für wohnungslose Menschen besonders gefährlich. Gleichzeitig machen steigende Kosten für Miete, Lebensmittel und Energie vielen Betroffenen das Leben schwer. Um Menschen in Not während der kalten Monate zu unterstützen, haben die Caritas und die VinziWerke am Donnerstag, dem 5. November, ihre Angebote für den kommenden Winter vorgestellt. Gemeinsam mit der Stadt Graz und dem Land Steiermark soll sichergestellt werden, dass möglichst niemand im Freien übernachten muss.

35 zusätzliche Betten

Dafür hat die Caritas ihre Winternothilfe neu organisiert und stellt von November bis Ende März insgesamt 35 zusätzliche Notschlafplätze bereit. In der Arche 38 am Eggenberger Gürtel 38 stehen 25 weitere Schlafplätze für Männer zur Verfügung. In der Einrichtung FranzisCa in der Georgigasse gibt es zehn zusätzliche Plätze für Frauen sowie flexible Unterbringungsmöglichkeiten für begleitende Kinder. Auch die VinziWerke erweitern ihr Angebot um zusätzliche Notbetten. Tagsüber können Betroffene unter anderem bei der Bahnhofmission und im Marienstüberl der Caritas Unterstützung und Versorgung erhalten.

Ein Anruf kann helfen

Doch nicht jeder Mensch, der Hilfe benötigt, findet von selbst den Weg in eine Notschlafstelle. Deshalb ist auch heuer das Caritas-Kältetelefon unter 0676 880 15 8111 erreichbar. Wer in Graz einen Menschen bemerkt, der am Abend im Freien übernachten muss, kann dort anrufen. Freiwillige suchen die betroffenen Personen auf und bieten ihnen Unterstützung an. Nach Möglichkeit vermitteln sie einen Schlafplatz. Bei Bedarf verteilen sie außerdem warme Schlafsäcke, Decken, Kleidung, Tee und kleine Snacks. Das Kältetelefon ist von November bis Ende März täglich zwischen 18 und 24 Uhr erreichbar.

808 Anrufe im Vorjahr

Wie stark das Angebot genutzt wird, zeigen die Zahlen aus dem vergangenen Winter 2025/26. Insgesamt gingen beim Grazer Kältetelefon 808 Anrufe ein. Mehr als 50 Freiwillige waren unterwegs, um Menschen im Freien zu versorgen. In 19 Fällen konnte ein Platz in einer Notschlafstelle vermittelt werden. Dass die Unterstützung weiterhin dringend benötigt wird, zeigt auch die Entwicklung bei den VinziWerken. Geschäftsführerin Amrita Böker berichtet von einer steigenden Auslastung der Notschlafstellen und einem wachsenden Beratungsbedarf. Gleichzeitig würden die Probleme der hilfesuchenden Menschen immer komplexer.

©Stadt Graz/Fischer V.l.: Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler, VinziWerke-Geschäftsführerin Amrita Böker und Bürgermeisterin Elke Kahr.

Gemeinsam gegen Kälte

Angesichts dieser Entwicklung betonen die Verantwortlichen, wie wichtig die Zusammenarbeit der Hilfsorganisationen und der öffentlichen Hand ist. Bürgermeisterin Elke Kahr macht deutlich, dass niemand in der kalten Jahreszeit frieren oder im Freien schlafen müssen soll. Für Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler geht es dabei um mehr als den Schutz vor niedrigen Temperaturen: „Winterliche Kälte können wir nicht verhindern. Soziale Kälte, die Menschen in die Wohnungslosigkeit treibt, sehr wohl.“ Gleichzeitig verweist sie auf die große Hilfsbereitschaft in Graz und der Steiermark. Denn schon ein Anruf beim Kältetelefon kann dazu beitragen, dass ein Mensch in einer kalten Nacht Unterstützung bekommt.