Um 13,7 Millionen Euro: Grazer Landesgericht wird ausgebaut

In Graz wird das Landesgericht für Strafsachen um rund 2.300 Quadratmeter erweitert. Ein zweiter Schwurgerichtssaal soll künftig für mehr Platz sorgen. Bis Frühjahr 2028 soll der Zubau fertig sein.

Mit einem symbolischen Spatenstich fiel am Donnerstag der offizielle Startschuss für die Erweiterung des Landesgerichts für Strafsachen und der Staatsanwaltschaft Graz. Gemeinsam mit Justizministerin Anna Sporrer und BIG-Geschäftsführerin Christine Dornaus wurde das Bauvorhaben eingeläutet. Die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) investiert rund 13,7 Millionen Euro in den Zubau. Insgesamt entstehen rund 2.300 Quadratmeter zusätzliche Nutzfläche. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2028 geplant.

Neue Gerichtssäle

Der Zubau soll vor allem eines bringen: mehr Platz für den Gerichtsalltag. Auf vier Geschoßen entstehen neue Büro-, Verhandlungs- und Beratungsräume. Geplant sind unter anderem zwei Verhandlungssäle, Wartezonen und zusätzliche Büros für die Staatsanwaltschaft. Besonders wichtig ist ein zweiter Schwurgerichtssaal, der laut Michael Schwanda, Präsident des Oberlandesgerichts Graz, schon lange benötigt wird. In den beiden Obergeschoßen sind außerdem mehrere Büroräume mit jeweils einem oder zwei Arbeitsplätzen vorgesehen.

©Robert Frankl (v.l.n.r.): Christine Dornaus, Geschäftsführerin der Bundesimmobiliengesellschaft und Bundesministerin für Justiz Anna Sporrer und Michael Schwanda, Präsident des Oberlandesgerichts Graz

Mehr Platz notwendig

Für Schwanda ist die Erweiterung ein wichtiger Schritt. „Diese Erweiterung ist ein anspruchsvolles Vorhaben, aber dringend notwendig. Damit die Justiz gut und effizient arbeiten kann, braucht sie genug Platz. Ich begrüße es daher sehr, dass hier neue Büroräumlichkeiten und Verhandlungssäle entstehen werden, insbesondere ein schon lange benötigter zweiter Schwurgerichtssaal, und bedanke mich bei allen Beteiligten, die dieses Projekt möglich gemacht haben und umsetzen werden“, so der Präsident des Oberlandesgerichts Graz. Auch Justizministerin Anna Sporrer betont, dass mit dem Zubau zusätzlicher Raum für einen reibungslosen Gerichtsbetrieb geschaffen werden soll.

Sicherheit im Fokus

Neben den zusätzlichen Räumen spielt auch die Sicherheit eine wichtige Rolle. Der Neubau wird über den bestehenden Haupteingang des historischen Gerichtsgebäudes erreichbar sein. Bei der Planung wurde besonders darauf geachtet, die Wege unterschiedlicher Besuchergruppen und der Justizmitarbeiter klar voneinander zu trennen. Gleichzeitig soll der Zubau barrierefrei gestaltet werden. Das vom Wiener Architekturbüro mohr niklas architekten ZT GmbH geplante Projekt ging aus einem EU-weiten Architekturwettbewerb hervor. Dabei musste auch auf das denkmalgeschützte Bestandsgebäude Rücksicht genommen werden.

Grünes Dach geplant

Auch bei der Energieversorgung setzt die BIG auf eine zusätzliche Lösung: Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 32 kWp installiert. Sie soll die Stromversorgung des Gebäudes unterstützen. Außerdem wird das Dach extensiv begrünt. Bei der Gestaltung wird auf einen möglichst hohen Grünflächenanteil geachtet. Bis zum Frühjahr 2028 sollen die neuen Räumlichkeiten für Gericht und Staatsanwaltschaft fertiggestellt sein.