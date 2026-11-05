Einstimmig gewählt: St. Radegund hat einen neuen Bürgermeister

In St. Radegund bei Graz ist die Entscheidung gefallen: Bernhard Glauninger ist neuer Bürgermeister. Mehr als 100 Menschen verfolgten die Wahl, bei der alle Gemeinderäte für ihn stimmten.

Am Mittwoch, dem 4. November 2026, wurde im Cursaal St. Radegund ein neuer Bürgermeister gewählt. Bernhard Glauninger erhielt dabei die Stimmen aller Gemeinderäte und wurde somit einstimmig zum neuen Ortschef gewählt. Das Interesse an der Sitzung war groß: Über 100 Personen waren zur Amtsübergabe gekommen. Als Glauninger sich sichtlich bewegt für das entgegengebrachte Vertrauen bedankte, gab es aus dem Publikum minutenlangen Applaus.

©Gemeinde St. Radegund; Bernhard Glauninger ist neuer Bürgermeister von St. Radegund bei Graz. Er folgt auf Jakob Taibinger, der sein Amt im Oktober zurückgelegt hatte.

Wechsel an der Spitze

Glauninger folgt auf Jakob Taibinger, der am 19. Oktober 2026 nach zweijähriger Amtszeit sowohl seine Funktion als Bürgermeister als auch sein Mandat als Gemeinderat zurückgelegt hatte. Bei der Sitzung bedankte sich der neue Bürgermeister auch bei seinem Vorgänger für dessen Arbeit. Taibinger habe in seiner vergleichsweise kurzen Amtszeit viel bewegt. Besonders hervorgehoben wurden dabei die Schritte zur Konsolidierung der Gemeindefinanzen sowie die Vorbereitungen für den geplanten Schulneubau.

©Gemeinde St. Radegund; | Mehr als 100 Menschen verfolgten die Gemeinderatssitzung im Cursaal St. Radegund. Minutenlanger Applaus begleitete die Amtsübergabe.

Neue Unterstützung

Mit dem Bürgermeisterwechsel gibt es auch weitere personelle Veränderungen in der Gemeinde. An Glauningers Seite steht künftig Vizebürgermeister Oswald Feiertag, der vom Gemeinderat in den Gemeindevorstand nachgerückt ist. Die offizielle Angelobung übernahm Bezirkshauptmann Andreas Weitlaner. Er gratulierte sowohl dem neuen Bürgermeister als auch dem Vizebürgermeister und wünschte ihnen viel Erfolg für ihre verantwortungsvollen Aufgaben.

Auch Gemeinderat neu

Auch im Gemeinderat gibt es ein neues Gesicht. Florian Payer aus Rinnegg ist für die ÖVP nachgerückt. Zusätzlich wurde er als Ersatzmitglied in den Prüfungsausschuss entsandt. Damit wurden bei der Sitzung am 4. November neben der Wahl des Bürgermeisters auch weitere personelle Veränderungen in der Gemeinde beschlossen.