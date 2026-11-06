EXCELLENCE bei der Uni Graz: Diese Messe bringt dich mit Firmen zusammen

Wer den Berufseinstieg plant oder neue Karrierechancen sucht, hat in Graz bald Gelegenheit zum Netzwerken: Bei der Jobmesse der Uni Graz präsentieren sich am 11. November 55 Unternehmen und Organisationen.

Die EXCELLENCE gilt als jährlicher Höhepunkt des Karriereangebots der Universität Graz. Bei der Jobmesse können Studierende und Absolventen direkt mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch kommen und sich über Einstiegsmöglichkeiten sowie berufliche Perspektiven informieren. Unter den insgesamt 55 Ausstellern finden sich Unternehmen und Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen. Mit dabei sind unter anderem die Andritz AG, die European Union Space Agency for the Space Programme (EUSPA) und die Volkshilfe Steiermark.

Tipps für den Berufseinstieg und Bewerbungsfoto vor Ort

Neben den persönlichen Gesprächen mit Recruitern erwartet die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm. Bei stündlich wechselnden Vorträgen und HR-Talks geben Unternehmen Einblicke in ihre Tätigkeitsfelder und informieren darüber, worauf es beim Einstieg ins Berufsleben ankommt. Auch bei den Bewerbungsunterlagen gibt es Unterstützung: Das Career Center der Uni Graz bietet vor Ort einen individuellen Lebenslauf-Check an. Wer noch ein passendes Bewerbungsfoto benötigt, kann dieses ebenfalls direkt auf der Messe machen lassen. Darüber hinaus warten ein Messecafé mit kostenlosen Snacks, Goodie-Bags und ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Fahrrad im Uni-Graz-Design sowie Einkaufsgutscheine.

55 Unternehmen präsentieren sich am 11. November an der Uni Graz

Rektor Peter Riedler unterstreicht die Bedeutung der Universität für den Arbeitsmarkt. „Unsere Absolvent gestalten mit ihrem Wissen aktiv eine nachhaltige Zukunft mit und tragen neueste Erkenntnisse in die Gesellschaft“, so Riedler. Die Jobmesse findet am Mittwoch, dem 11. November 2026, von 9.30 bis 16 Uhr statt. Veranstaltungsorte sind das Foyer der Universitätsbibliothek und das RESOWI-Zentrum am Campus der Universität Graz.