Terrorprozess in Graz: Mithäftling spielt zentrale Rolle bei Anschlagsvorwürfen

Ein 35-jähriger Wiener soll sich während seiner Haft in Graz radikalisiert und anschließend einen Anschlag im Namen des Islamischen Staates geplant haben. Das Grazer Straflandesgericht verurteilte den Mann zu zwölf Jahren Haft.

Der Angeklagte hatte bereits mehrere Vorstrafen und war in der Justizanstalt Graz-Karlau inhaftiert. Dort soll er sich zum radikalen Islamismus hingewandt und Gedankengut der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) verbreitet haben. Laut Anklage habe der 35-Jährige nach seiner Entlassung einen Anschlag geplant, bei dem Menschen getötet werden sollten. Die Behörden nahmen ihn unmittelbar nach seiner Haftentlassung fest.

Mithäftling belastete den Angeklagten

Eine zentrale Rolle im Prozess spielte die Aussage eines ehemaligen Mithäftlings. Dieser berichtete vor Gericht, dass der Wiener während der gemeinsamen Haft plötzlich von möglichen Anschlagsplänen gesprochen habe. Konkrete Angaben zu einem möglichen Ziel oder Zeitpunkt habe er allerdings nicht gemacht. Der Zeuge erklärte, er habe die Behörden informieren müssen, weil er eine Gefahr für andere Menschen gesehen habe. Auch Datenträger mit IS-Propagandamaterial gehörten zu den Beweismitteln. Zudem soll der Angeklagte versucht haben, Kontakt zu einem Mann herzustellen, der mit dem Terroranschlag in Wien in Verbindung stand.

Angeklagter weist Vorwürfe zurück

Der 35-Jährige bestritt die Vorwürfe im Prozess. Er erklärte, zwar zum Islam konvertiert zu sein und den Koran zu lesen, aber keine radikalen Ansichten zu vertreten. Die belastenden Aussagen seines ehemaligen Mithäftlings könne er nicht nachvollziehen. Auch die Verteidigung stellte die Beweislage infrage. Sie kritisierte insbesondere, dass die Anschuldigungen maßgeblich auf der Aussage eines einzigen Zeugen beruhten.

Zwölf Jahre Haft

Das Schöffengericht am Grazer Straflandesgericht folgte letztlich der Darstellung des Belastungszeugen und sprach den Wiener schuldig. Er wurde wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.