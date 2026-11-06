„Es hat Sinn gemacht“: Sternenkind-Fotos lösen Debatte aus

Wie der Grazer Verein „Mein Sternenkind“ in einer Aussendung berichtet, wandte sich vor wenigen Tagen eine Mutter an die Organisation. Sie hatte ihr Kind zu Hause verloren und war laut eigenen Angaben zuvor mit der Empfehlung konfrontiert worden, das verstorbene Kind über die Toilette zu entsorgen. Die Mutter hatte von der Möglichkeit der Sternenkind-Fotografie gelesen und suchte nach einer Möglichkeit, Abschied zu nehmen. Obwohl das Kind in der zehnten Schwangerschaftswoche verstorben war, erklärte sich der Verein bereit, Erinnerungsbilder anzufertigen. Bei einem mehrstündigen Termin entstanden Unterwasseraufnahmen. Die Mutter konnte ihren Sohn dabei in den Händen halten und berühren. „Wir haben zwei Stunden mit ‚Erbsi‘ und unserem Aquarium verbracht“, schildert der Verein die Begegnung.

Posting erreicht mehr als 850.000 Aufrufe

Anschließend veröffentlichte die Organisation auf Facebook ein Foto des Aquariums, auf dem das Kind selbst nicht zu sehen war. Dazu schrieb der Verein: „Sie sagen, man könne ein Kind in der zehnten SSW nicht fotografieren. Sie sagen, es mache keinen Sinn, es zu versuchen.“ Die Aufnahme sei dennoch entstanden. Der Beitrag endete mit den Worten: „Es hat Sinn gemacht.“ Innerhalb von 48 Stunden erreichte das Posting laut Angaben des Vereins mehr als 850.000 Aufrufe, rund 3.800 Reaktionen und über 500 Kommentare. Die Reaktionen fielen unterschiedlich aus. Während zahlreiche Menschen Verständnis für den Wunsch nach einer Erinnerung zeigten, äußerten andere Kritik an der Fotografie so früh verstorbener Kinder. Auch die Frage, ab wann ein Schwangerschaftsverlust als Verlust eines Kindes wahrgenommen wird, wurde diskutiert.

Betroffene schildern eigene Erfahrungen

In den Kommentaren meldeten sich auch Menschen zu Wort, die selbst eine Fehlgeburt erlebt hatten. Eine Person schrieb: „Mein Krümelchen wird immer mein zweites Kind bleiben.“ Eine andere schilderte, dass sie auch Jahrzehnte nach dem Verlust ihres Kindes in der zwölften Schwangerschaftswoche noch daran denke. Weitere Kommentare thematisierten den Umgang mit betroffenen Eltern. So schrieb eine Person, dass viele Mütter gerne noch einmal einen Blick auf ihr Sternenkind werfen würden, dies aber nicht immer möglich sei. Andere berichteten von fehlendem Verständnis und mangelnder Unterstützung nach ihrem Schwangerschaftsverlust. Es gab allerdings auch ablehnende Stimmen. Eine Kommentatorin bezeichnete die Aufnahmen als übertrieben und erklärte, dass sie selbst eine solche Form des Abschieds nicht wählen würde.

Verein setzt sich für individuelle Trauerarbeit ein

Der Verein „Mein Sternenkind“ betont, dass jede Familie selbst entscheiden solle, wie sie mit dem Verlust eines Kindes umgeht. „Trauer ist ein individueller Akt“, heißt es in der Aussendung. Die Organisation fotografiere Sternenkinder ohne Vorbehalte und wolle Eltern in ihrer persönlichen Trauerarbeit unterstützen. Mit seiner Arbeit möchte der Verein nach eigenen Angaben dazu beitragen, dass der Schmerz nach einer Fehlgeburt oder dem Verlust eines Kindes ernst genommen wird. „Würde kennt kein Gewicht und keine Umstände“, lautet die zentrale Botschaft der Organisation.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 08:20 Uhr aktualisiert