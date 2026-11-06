Europa League: Sturm Graz unterliegt NK Celje knapp

Die Grazer starteten engagiert in die Partie und kamen früh zu ersten Möglichkeiten. Dennoch waren es die Gäste aus Slowenien, die in der 29. Minute in Führung gingen: Svit Seslar nutzte eine unglückliche Situation in der Sturm-Defensive und stellte auf 0:1. In der 40. Minute gelang den Schwarz-Weißen der Ausgleich. Nach einer Hereingabe von Paul Koller landete der Ball bei Oumar Diakité, der aus kurzer Distanz zum 1:1 traf. Die Freude währte allerdings nicht lange: Noch vor der Pause brachte Benjamin Verbič die Gäste mit einem sehenswerten Abschluss erneut in Führung.agabend in der Europa League dem slowenischen Meister NK Celje mit 2:3 geschlagen geben. Trotz zahlreicher Chancen und eines Doppelpacks von Oumar Diakité gingen die Grazer leer aus.

Diakité trifft doppelt, Sturm verliert trotzdem

Nach dem Seitenwechsel drängte Sturm auf den Ausgleich. Gleich zweimal kam Diakité nach Vorarbeit von Simon Seidl zu guten Chancen, konnte diese aber zunächst nicht verwerten. Stattdessen schlug Celje erneut zu: In der 73. Minute erhöhte Seslar nach einem zunächst abgewehrten Abschluss auf 1:3. Die Grazer gaben sich dennoch nicht geschlagen und suchten weiter den Weg nach vorne. In der Nachspielzeit sorgte Diakité mit seinem zweiten Treffer des Abends noch einmal für Spannung. Nach einer Hereingabe von Gizo Mamageishvili verkürzte er auf 2:3 (90.+2). Für den Ausgleich blieb Sturm allerdings keine Zeit mehr. Damit muss Sturm Graz die nächste Niederlage in der Europa-League-Ligaphase hinnehmen. Nach vier absolvierten Spielen halten die Grazer weiterhin bei vier Punkten.