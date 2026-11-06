1,8 Grad Erwärmung: Was El Nino 2027 für Österreich bedeutet

Während sich ab Montag Politikerinnen und Politiker bei der UN-Klimakonferenz COP in Antalya treffen, zeichnet sich im Pazifik eine besonders intensive El-Niño-Phase ab. Das Naturphänomen könnte die ohnehin steigenden Temperaturen zusätzlich in die Höhe treiben. Neue Berechnungen von Klimaphysikern der Universität Graz zeigen, wie stark sich das auf die globale Durchschnittstemperatur auswirken könnte.

Was ist El Niño? Bei El Niño handelt es sich um ein natürliches Wetterphänomen, bei dem sich das Oberflächenwasser im zentralen und östlichen tropischen Pazifik ungewöhnlich stark erwärmt. Das beeinflusst die Luftströmungen und kann weltweit die Wettermuster verändern. Während manche Regionen vermehrt von Starkregen und Überschwemmungen betroffen sind, kommt es andernorts häufiger zu Hitze und Trockenheit. El Niño tritt in unregelmäßigen Abständen von etwa zwei bis sieben Jahren auf und hält meist neun bis zwölf Monate an.

Uni Graz prognostiziert 1,8 Grad für 2027

Laut den Berechnungen von Gottfried Kirchengast und Moritz Pichler vom Wegener Center und dem Institut für Physik der Universität Graz dürfte die durchschnittliche globale Lufttemperatur im Jahr 2026 rund 1,65 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen. Für 2027 erwarten die Forscher sogar etwa 1,8 Grad. Verantwortlich dafür sei das Zusammenspiel aus menschengemachten Treibhausgasemissionen und dem Klimaphänomen El Niño. Dieses führt zu einer zusätzlichen Erwärmung, die durch den Klimawandel noch verstärkt wird.

El Niño erreicht rund um den Jahreswechsel seinen Höhepunkt

Bereits jetzt sorgt das Phänomen im Pazifik für Wassertemperaturen von mehr als 30 Grad Celsius. Rund um den Jahreswechsel soll El Niño seinen Höhepunkt erreichen und an Intensität bisherige Ereignisse übertreffen. Die Folgen sind laut den Angaben bereits an der amerikanischen Westküste spürbar: In Peru führten heftige Regenfälle zu schweren Überschwemmungen und Erdrutschen. In Kalifornien wurde angesichts erwarteter Stürme und Unwetter der Notstand ausgerufen.

Auch Mitteleuropa könnte betroffen sein

Die Auswirkungen dürften sich noch bis in den Herbst 2027 bemerkbar machen. Auch für Mitteleuropa rechnen die Forscher mit möglichen Folgen. „Wegen der El-Niño-bedingten Erwärmungswirkung ist ein weiterer Sommer mit überdurchschnittlicher Hitze und Dürre wahrscheinlich“, erklärt Gottfried Kirchengast vom Wegener Center und Institut für Physik der Uni Graz. Besonders ungewöhnlich sei, dass auf die extreme Situation des Jahres 2026 möglicherweise keine kühlere Phase folgt. Normalerweise wäre nach einer solchen Entwicklung eine gewisse Entspannung zu erwarten. Der durch den Klimawandel verstärkte El Niño könnte diese Atempause jedoch verhindern.