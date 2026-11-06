Drei Millionen Euro für Vereine: Graz gibt Fördermittel wieder frei

Nach der vorübergehenden Förderpause gibt es für Grazer Vereine und Organisationen gute Nachrichten: Die Stadt kann rund 80 Prozent des offenen Fördervolumens für 2026 bereitstellen. Insgesamt geht es um rund drei Millionen Euro.

Im September hatte die Stadt Graz neue Förderansuchen vorübergehend auf Eis gelegt. Grund dafür waren kurzfristige finanzielle Engpässe, insbesondere durch höhere als erwartete Pflichtausgaben. Der vorübergehende Förderstopp hatte bei zahlreichen Grazer Sportvereinen für Kritik gesorgt, da sie auf die finanziellen Mittel angewiesen sind. Nun konnten zusätzliche Mittel für einen Großteil der offenen Anträge gesichert werden.

Rund drei Millionen Euro für Förderungen

Insgesamt hatten die Ressorts Förderansuchen im Umfang von rund 3,8 Millionen Euro gesammelt. Nach einer Überprüfung und Bereinigung der Listen – etwa um Anträge, die erst das Jahr 2027 betreffen – zeigte die aktuelle Liquiditätsplanung, dass für 2026 noch rund drei Millionen Euro zur Verfügung stehen. Damit können etwa 80 Prozent des ursprünglich angesuchten Fördervolumens finanziert werden, heißt es am Freitag aus dem Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ). Die Entscheidung über die einzelnen Ansuchen und die jeweilige Förderhöhe liegt weiterhin bei den zuständigen Stadträtinnen und Stadträten. Eber spricht von einem wichtigen Signal für die Grazer Vereine und Organisationen. „Trotz der angespannten finanziellen Lage können wir den Großteil der offenen Förderansuchen ermöglichen“, erklärt er.

300.000 Euro zusätzlich für Sportdachverbände

Neben den allgemeinen Fördermitteln stellt die Stadt weitere 300.000 Euro für die Sportdachverbände bereit. Diese betreiben mehrere Sportstätten in Graz und sind laut Stadt aufgrund der Teuerung mit stark gestiegenen Betriebskosten konfrontiert. Bereits 2025 hatte Graz die Verbände mit rund einer Million Euro zusätzlich unterstützt. Im laufenden Jahr kamen weitere 500.000 Euro dazu. Nun folgen nochmals 300.000 Euro, um den Betrieb der Sportstätten abzusichern. Da diese auch von Menschen außerhalb von Graz genutzt werden, hatte die Stadt bereits im März 2026 Gespräche mit dem Land Steiermark über eine gemeinsame Finanzierung geführt. Eine Rückmeldung des Landes steht laut Stadt bislang noch aus.