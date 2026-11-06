Bildergalerie: RosaLila PantherInnen feierten im Rathaus 35-jähriges Jubiläum

Seit 35 Jahren setzen sich die RosaLila PantherInnen für die Rechte von LGBTIQ-Personen ein. Das Jubiläum wurde am Donnerstag mit einem Empfang im Grazer Rathaus gefeiert.

Ein besonderer Abend im Grazer Rathaus: Die RosaLila PantherInnen feierten ihr 35-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1991 engagiert sich der Verein für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit und gesellschaftliche Akzeptanz von LGBTIQ-Personen in der Steiermark und darüber hinaus. Auf Einladung von Bürgermeisterin Elke Kahr fand ein Jubiläumsempfang im Gemeinderatssitzungssaal statt.

Bildergalerie: Rückblick auf 35 Jahre Vereinsgeschichte

Durch den Abend führte die Kleinkunstprinzessin Grazia Patricia. Für persönliche und emotionale Rückblicke sorgten unter anderem Vereinsmitgründer Hans-Peter Weingand, die langjährige Mitarbeiterin Caroline Milinkovic sowie der Vorsitzende Joe Niedermayer und Bürgermeisterin Elke Kahr. Dabei wurde sowohl auf die Anfänge des Vereins als auch auf aktuelle Herausforderungen für die LGBTIQ-Community geblickt. Trotz zahlreicher Fortschritte seien Gleichberechtigung und gesellschaftliche Akzeptanz weiterhin Themen, für die es Einsatz brauche, betonten die PantherInnen. Klicke dich durch die Bilder des Jubiläumsabends.

©Foxie Micheler

Grazer FPÖ-Stadtrat erstmals bei Jubiläumsfeier

Unter den Gästen befanden sich laut Verein politische Vertreter aller Parteien. Für eine Premiere sorgte die Teilnahme des neuen Grazer FPÖ-Stadtrats René Apfelknab: Erstmals besuchte damit ein FPÖ-Politiker eine Jubiläumsfeier der RosaLila PantherInnen. Vereinsvorsitzender Joe Niedermayer begrüßte dessen Anwesenheit als wichtiges Signal und möglichen Schritt in eine bessere Richtung. Gleichzeitig übte er Kritik an der Entwicklung der FPÖ außerhalb von Graz. Gesprächsbereitschaft und eine klare Haltung gegenüber aus Sicht des Vereins problematischen politischen Entwicklungen müssten dabei Hand in Hand gehen.

Feier im Community Center

Nach dem Empfang im Rathaus wurde im Community Center „feel free“ in der Annenstraße weitergefeiert. Dort standen persönliche Gespräche, Erinnerungen und das gemeinsame Jubiläum im Mittelpunkt. Die RosaLila PantherInnen bedankten sich bei allen Mitgliedern, Unterstützern und Wegbegleitern für 35 Jahre Engagement und Solidarität.