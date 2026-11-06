Ab 28. November: Das ändert sich für mehrere Grazer Linien

Bei den Grazer Straßenbahnen steht eine größere Fahrplanänderung bevor: Ab Samstag, dem 28. November 2026, werden die Linien 16 und 17 zeitlich ausgeweitet und künftig als Hauptlinien geführt. Sie fahren dann täglich von 4.30 Uhr bis Mitternacht über die Innenstadt-Entlastungsstrecke. Die Linien 6 und 7 übernehmen hingegen Verstärkerfunktionen über die Strecke am Hauptplatz. Sie sind vor allem unter der Woche tagsüber unterwegs.

Das ändert sich bei den Linien 6 und 16

Die Linie 16 verbindet künftig von Montag bis Sonntag zwischen 4.30 und 24 Uhr die Smart City über den Andreas-Hofer-Platz mit St. Peter. Die Linie 6 fährt von Montag bis Freitag an Schultagen zwischen 5.30 und etwa 19.30 Uhr. Ihre neue Endstation ist das Schulzentrum St. Peter. In der morgendlichen Hauptverkehrszeit wird die Linie an Schultagen zwischen 6.30 und 8 Uhr bis St. Peter verlängert. Auch die Intervalle werden angepasst: Zwischen Smart City und Schulzentrum St. Peter gibt es tagsüber an Schultagen künftig durchgehend einen Fünf-Minuten-Takt. Zwischen dem Schulzentrum und St. Peter fährt die Linie 16 nach der morgendlichen Hauptverkehrszeit tagsüber alle zehn Minuten.

Neue Betriebszeiten für die Linien 7 und 17

Die Linie 17 fährt künftig ebenfalls täglich von 4.30 bis 24 Uhr. Sie verbindet Wetzelsdorf über den Andreas-Hofer-Platz mit dem LKH Med Uni. Die Linie 7 bleibt eine Verstärkerlinie und verkehrt von Montag bis Freitag an Werktagen zwischen 5.30 und etwa 19.30 Uhr über den Hauptplatz. An den Adventsamstagen sowie am 8. Dezember wird sie zusätzlich zwischen etwa 8.30 und 18.30 Uhr eingesetzt. An diesen Tagen gilt der Adventsamstagsfahrplan. Die Tagesintervalle der Linien 7 und 17 bleiben unverändert.

Abend- und Wochenendbetrieb wird angepasst

Ab etwa 19.30 Uhr werden die Linien 6 und 7 an Werktagen in die Remisen eingezogen. Den Abendverkehr bis Mitternacht übernehmen die Linien 16 und 17 über die Innenstadt-Entlastungsstrecke. Damit werden die Haltestellen „Hauptplatz-Congress“ und „Südtiroler Platz/Kunsthaus“ abends nicht mehr von den Linien 6 und 7 angefahren. Fahrgäste können stattdessen die Haltestellen „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim“ sowie „Bad zur Sonne/Stadtbibliothek“ nutzen. Alternativ ist ein Umstieg von den Linien 1 und 4 am Jakominiplatz oder beim Roseggerhaus möglich. Auch am Wochenende gibt es Änderungen: Während die Linie 6 samstags und sonntags wie bisher nicht fährt, übernimmt die Linie 17 künftig den Wochenendbetrieb anstelle der Linie 7. Ausgenommen davon sind die Adventsamstage und der 8. Dezember. Samstags fährt die Linie 17 tagsüber im Zehn-Minuten-Takt.

Auch Anschlüsse am Jakominiplatz ändern sich

Anpassungen gibt es außerdem bei den Straßenbahnanschlüssen am Jakominiplatz. In bestimmten Zeiträumen wird der sogenannte 15-Minuten-Takt an den neuen Betrieb der Linien 16 und 17 angepasst. Damit sollen regelmäßige Abfahrten sowohl über den Hauptplatz als auch über die Innenstadt-Entlastungsstrecke möglich sein. Die Linien 3 und 4 fahren dabei jeweils zu den Minuten 03, 18, 33 und 48 ab. Für die Linien 5 und 16 sind die Abfahrten zu den Minuten 10, 25, 40 und 55 vorgesehen. Die Anpassung gilt Montag bis Freitag zwischen 19 und 20.55 Uhr, samstags von 6.40 bis 8.50 Uhr sowie von 18 bis 20.55 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10.10 bis 20.55 Uhr.