Schock-Fakten am Hauptbahnhof: Grazer Foto-Schau rüttelt wach

Heuer vor 50 Jahren galt die Ehefrau in Österreich laut Gesetz noch als untertänig: Mitten am Grazer Europaplatz konfrontiert eine neue Foto-Ausstellung Passanten jetzt schonungslos mit Frauenrechten und Alltags-Diskriminierung.

Wer derzeit am Grazer Hauptbahnhof aussteigt, blickt nicht nur auf Straßenbahnen und eilige Pendler, sondern bleibt unweigerlich stehen. Große, markante Fotokuben verwandeln den Europaplatz aktuell in eine Galerie unter freiem Himmel. Der Anlass: Vor genau 50 Jahren trat in Österreich die Familienrechtsreform in Kraft. Was heute unvorstellbar klingt, war bis dahin rechtliche Realität. Eine Ehefrau hatte sich ihrem Mann gegenüber schlichtweg untertänig zu verhalten. Ohne Erlaubnis des Mannes gab es damals weder ein eigenes Bankkonto noch die freie Wahl des Wohnsitzes oder des Familiennamens. Wollte eine Frau außerhalb des Haushalts arbeiten, brauchte sie die offizielle Zustimmung des Ehemannes als Familienoberhaupt.

Ungleichheit und Gewalt prägen den Alltag

Zwar erkämpften Frauen kurz zuvor die Aufhebung des strafrechtlichen Abtreibungsverbots, doch es dauerte noch bis ins Jahr 1989, ehe Vergewaltigung und sexuelle Nötigung innerhalb der Ehe überhaupt unter Strafe gestellt wurden. Der Kampf um echte Gleichberechtigung ist auch im Jahr 2026 keineswegs vorbei. Frauen sind Tag für Tag mit unzähligen Hürden konfrontiert: Einengende Rollenbilder, Sexismus, Lohnscheren und eine erschreckende Serie an Femiziden zeigen, wie weit der Weg noch immer ist. Unter dem Titel „WIR: WIRKLICH GLEICH. JETZT“ greifen sechs steirische Fotokünstlerinnen genau diese Lebensrealitäten auf und bringen sie dorthin, wo das Leben pulsiert: Mitten in den öffentlichen Raum.

Sechs Künstlerinnen hinter den Installationen

Verantwortlich für die kraftvollen Bildwelten und Installationen sind Alexandra Gschiel, Severin Hirsch, Maryam Mohammadi, Zita Oberwalder, Maria Schneider und Eva Ursprung. Ihre Werke auf den Kuben beleuchten medizinische Ungerechtigkeiten, veraltete Geschlechterklischees bis hin zur Rolle der Frau in Familie und Gesellschaft. Umgesetzt wurde das Projekt vom Kulturverein XENOS mit Unterstützung des Landes Steiermark und der Stadt Graz.

©5 Minuten | Werke steirischer Künstlerinnen machen Diskriminierung sichtbar.