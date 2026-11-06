Zahlen zum Equal Pay Day: Frauen arbeiten ab jetzt gratis

Statistisch gesehen arbeiten Frauen in Österreich seit gestern, dem 5. November, bis zum Jahresende völlig gratis. In der Steiermark trat dieser Stichtag sogar schon am 30. Oktober ein. Der Grund für diesen bitteren Rekord: Männer haben bis zu diesen Tagen bereits dasselbe Geld auf dem Konto wie Frauen im gesamten Jahr. Anlässlich des diesjährigen Equal Pay Day machten KPÖ, KJÖ, KSV, Junge Linke und der Bund Demokratischer Frauen am Südtirolerplatz mobil. Mit überdimensionalen Lupen im Gepäck gingen die Aktivisten unter dem Motto „Der Lohnungleichheit auf der Spur: Wo bleibt die Lohntransparenz?“ auf die Straße, um auf die tief sitzende Einkommensschere aufmerksam zu machen.

©KPÖ Mit riesigen Lupen machten KPÖ, KJÖ, KSV, Junge Linke und der Bund Demokratischer Frauen am Südtirolerplatz mobil.

Ungleichbehandlung beginnt schon beim Taschengeld

Laut den Initiatoren zieht sich die Benachteiligung wie ein roter Faden durch das gesamte Leben. Mädchen erhalten demnach im Schnitt bereits 17 Prozent weniger Taschengeld als Burschen. Im Berufsleben verdienen Frauen pro Stunde um 17,6 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Im Alter folgt schließlich der Absturz in die Altersarmut: Frauen beziehen in Österreich durchschnittlich 40,3 Prozent weniger Pension. Neben der Tatsache, dass klassische Frauenberufe nach wie vor schlechter bezahlt werden, lastet auch der Hauptteil der unbezahlten Care- und Hausarbeit weiterhin auf den Schultern der Frauen.

©KPÖ Mädchen bekommen 17 Prozent weniger Taschengeld, im Alter droht Frauen eine um über 40 Prozent geringere Pension.

KPÖ fordert Offenlegung aller Gehälter

Für die KPÖ-Frauenvorsitzende Miriam Herlicska führt kein Weg an verbindlichen Regeln vorbei: „Lohntransparenz ist ein wichtiger Schritt, um Ungleichbehandlung sichtbar zu machen und die Lohnlücke auf lange Sicht zu schließen. Denn nur wenn Unterschiede bei der Bezahlung offengelegt werden, können ungerechte Gehaltsstrukturen erkannt und wirksame Maßnahmen dagegen gesetzt werden.“ Deutliche Worte findet auch KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler: „Seit Jahrzehnten kämpfen Frauen für mehr Gleichberechtigung und trotzdem verdienen sie immer noch deutlich weniger als Männer. Wenn dann auch noch wichtigen Instrumenten wie der EU-Entgelttransparenzrichtlinie von Wirtschaftstreibenden ein Riegel vorgeschoben wird, dann ist eine Missachtung aller Frauen. Wir fordern weiterhin: Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit!“