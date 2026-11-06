Steirer stürzt 2,5 Meter tief auf Baumstamm – Intensivstation

Ein 58-jähriger Steirer stürzte am Freitagvormittag bei Schlägerungsarbeiten über eine Böschung und schlug auf einem Baumstamm auf. Ein Hubschrauber flog ihn mit schweren Verletzungen ins LKH Graz.

Nach dem Fällen eines Baumes verlor ein 58-jähriger Steirer im Steilhang das Gleichgewicht und stürzte rücklings auf einen Baumstamm.

Nach dem Fällen eines Baumes verlor ein 58-jähriger Steirer im Steilhang das Gleichgewicht und stürzte rücklings auf einen Baumstamm.

Freitagvormittag, dem 6. November 2026, in der Gemeinde St. Radegund bei Graz: Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung war gegen 9.25 Uhr im Bereich Rinnegg im eigenen Wald mit Forstarbeiten beschäftigt, als es zu dem Unfall kam.

Bekannter leistete erste Hilfe

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark zum Unfallhergang schilderte, geschah das Unglück unmittelbar nach dem Fällen: „Nachdem er in einem steilen Waldstück einen Baum umgeschnitten hatte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte etwa 2,5 Meter rücklings auf einen Forstweg. Dabei prallte er mit dem Rücken auf einen dort liegenden Baumstamm.“ Ein Bekannter des Verunfallten, der ihm bei den Waldarbeiten geholfen hatte, reagierte sofort. Er bemerkte den Sturz, leistete umgehend Erste Hilfe und setzte den Notruf ab.

Auf der Intensivstation

„Der Verletzte wurde vom ÖRK und dem eintreffenden Notarzt des Rettungshubschraubers C12 notversorgt“, so weiter. Die Retter mussten den 58-Jährigen mittels einer Trage zum Hubschrauber transportieren. Der Helikopter flog den Verunfallten anschließend in das LKH Graz. Wie die Polizei mitteilte, wurden im Krankenhaus „mehrere schwere Verletzungen festgestellt, weshalb der 58-Jährige stationär aufgenommen wurde und intensivmedizinisch behandelt wird.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.11.2026 um 17:38 Uhr aktualisiert