Große Bühne für Kinderrechte: Austro-Musiker unterstützen Song Contest

Am 20. November kämpfen neun Nachwuchsacts beim großen Finale des kiJA!-Song Contests um den Sieg. Mit an Bord sind heimische Musikgrößen von „Alle Achtung“ bis Gernot Pachernigg.

Am 20. November 2026, pünktlich zum Internationalen Tag der Kinderrechte, verwandelt sich die Straßengler-Halle in Gratwein-Straßengel ab 16 Uhr in das Zentrum junger Musiktalente. Bereits zum wiederholten Mal veranstaltet die Kinder- und Jugendanwaltschaft Steiermark (kija) ihren beliebten Song Contest.

Austro-Musiker greifen dem Nachwuchs unter die Arme

Unterstützung erhalten die Jugendlichen von bekannten Gesichtern der heimischen Szene. Markus „Max“ Bieder von der Erfolgsband „Alle Achtung“ übernimmt die professionelle Produktion des Siegersongs im Tonstudio und sitzt zeitgleich in der Fachjury. Entertainer und Musiker Gernot Pachernigg packt in der Organisation mit an und führt als Moderator durch die Show. Auch Kabarettistin Betty O mit ihrem Projekt „Sonnenhaus On Stage“ und Gregor Bischops („Old School Basterds“) engagieren sich als Coaches und Impulsgeber für die Schüler. Neben Bieder bewerten unter anderem Franz Pagger („Pagger Buam“), Kilian Schwarzl („Tricky City“), Eva Maria Reisinger („Kleine Kinderzeitung“), Jugendvertreterin Anna Zimmerl sowie Victoria Kimla („Kenne Deine Rechte“) die Auftritte.

Diese neun Talente stehen im Finale Johanna Lafer (Bärnbach)

de la Tour Schule – Sonnenhaus Leibnitz-Sonnenhaus on Stage (Leibnitz)

Ilvie Kriegler und Jana Wiesner – DO RE MI (Deutschlandsberg)

Xena Morgana & Lohengrin Rocks (Pongau, Salzburg)

BG Leoben – 2B or not 2B (Leoben)

MMS Kirchberg – Klassenchor 3A (Kirchberg)

Carla Felber – Solo.Carla (Irdning)

Landessonderschule Graz – Die kunterbunten Töne (Graz)

MS Leibnitz – Band Regenbogen Riffs (Leibnitz)

Zusätzlich steht bereits eine Siegerin fest: Der neu geschaffene Anerkennungspreis 2026 geht an Flora Konrad-Strasser aus Leibnitz, die ihren Titel ebenfalls live auf der großen Bühne präsentieren darf.

Fans stimmen online ab

Wer das Rennen macht, entscheidet nicht nur die Jury: Noch bis zum Finaltag, dem 20. November um 15 Uhr, läuft das offizielle Online-Voting unter www.kija-stmk.at/voting/. Fans und Musikbegeisterte können dort mit ihren Klicks direkt für ihre Favoriten voten.